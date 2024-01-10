Главный конкурент голкипера сборной Украины в 'Реале' опозорился в матче за Суперкубок Испании. Видео

Вратарь мадридского "Реала" Кепа Аррисабалага пропустил нелепый гол в матче за Суперкубок Испании против земляков из "Атлетико". Голкипер, который является главным конкурентом украинца Андрея Лунина за место в стартовом составе королевского клуба, неудачно сыграл на выходе.

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На 78-й минуте Кепа, пытаясь перехватить навес вышел из ворот, где столкнулся с форвардом Альваро Моратой.

В результате столкновения испанский голкипер выпустил мяч из рук, тот отскочил ему в ногу, затем попал в Антонио Рюдигера и уже от туловища защитника "Реала" влетел в рамку.

Кепа вместе с одноклубникам попытался апеллировать к главному арбитру Хавьеру Альбероле Рохасу, но тот отказался менять свое решение, засчитав взятие ворот.

После этого счет стал 3:2 в пользу "Атлетико", однако победным гол не получился. На 85-й минуте Даниель Карвахваль восстановил равновесие, переведя игру в экстратаймы.

Во втором дополнительном тайме Хоселу ударом головой при помощи рикошета от газона добыл победу для своей команды. На последних секундах Брайм Диас забил 5-й гол. Итог: 5:3 в пользу "Реала".

Напомним, что 24-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июле 2018 года за 3,5 млн евро. С того времени выступал в арендах в "Леганесе", "Реале Вальядолид" и "Реале Овьедо".

В текущем сезоне после травмы основного голкипера "Реала" Кепы Арриссбалаги занял место в воротах, сыграв уже в 10 поединков. В пяти из них Андрей отстоял на ноль.

Анчелотти изначально хотел распределить игровое время во второй половине сезона между украинцем и его конкурентом, но в последний момент принял решение довериться Лунину.

Как сообщал OBOZ.UA, в СМИ появилась информация о том, что к Андрею Лунину проявляют интерес два клуба английской Премьер-лиги.

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