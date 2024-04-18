Вратарь сборной Украины выиграл серию пенальти и вывел 'Реал' в полуфинал Лиги чемпионов. Видео

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин провел свой лучший матч за королевский клуб. В четвертьфинале Лиги чемпионов "Реал" по пенальти (4:3) обыграл "Манчестер Сити". Основное время победителя не выявило (1:1). Первая игра недельной давности завершилась со счетом 3:3.

Украинец стал главной звездой поединка, отбив два 11-метровых ударов.

Гости со старта построили свою игру на простых забросах за спину защитником, и это принесло результаты. Уже на 12-й минуте Родриго со второй попытки пробил Эдерсона.

После этого испанцы отдали инициативу сопернику, построив свою игру на контратаках. "Сити" раз за разом накатывали атаки на ворота 25-летнего футболиста сборной Украины. Наш соотечественник демонстрировал феноменальную реакцию и за первый тайм дважды спас команду от верного гола.

Во втором тайме давление "горожан" продолжилось. "Реал" заметно подсел, чем максимально старался пользоваться соперник.

На 55-й минуте Начо едва не привез гол в свои ворота, но успел его выбить в последний момент.

Через 20 минут Лунин отбил 9-й удар в створ и вновь спас команду, однако свой гол "Сити все таки забил.

Постоянный прессинг "Манчестер Сити" принес свои результаты на 76-й минуте, когда Де Брюйне расстрелял украинского вратаря и перевел встречу в экстратаймы.

В двух таймах по 15 минут голов забито не было и все решалось в серии 11-метровых, где Лунин потянул два удара и вывел мадридцев в полуфинал.

Авторитетный статистический портал Sofascore оценил действия украинского вратаря феноменальным показателем 9.5, что сделало его лучшим игроком матча.

Манчестер Сити Англия – Реал Мадрид Испания 1:1 (0:1, 1:0, 1:1), по пенальти - 3:4

Голы: 0:1 – 12 Родриго, 1:1 – 76 де Брюйне.

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи (Стоунз, 112), Гвардиол, Фоден, Грилиш (Доку, 72), де Брюйне (Ковачич, 112), Бернарду Силва, Родри, Холанд (Альварес, 90).

Реал Мадрид – Лунин, Карвахаль (Милитао, 110), Начо, Рюдигер, Менди, Кроос (Модрич, 79), Вальверде, Камавинга, Беллингем, Винисиус Жуниор (Васкес, 102), Родриго (Браим Диас, 84).

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.

Предупреждения: Карвахаль (38), Грилиш (59), Гвардиол (61), Родри (90), Менди (90+4).

Первый матч: 3:3

В параллельном матче мюнхенская "Боруссия прошла лондонский "Арсенал". После ничьей (2:2) в первой игре, подопечным Томаса Тухеля хватило единственного гола, который забил Киммих.

Бавария Германия – Арсенал Англия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 63 Киммих.

Бавария – Нойер, Дайер, де Лигт, Мазрауи (Ким Мин Чжэ, 76), Геррейру, Горетцка, Лаймер, Киммих, Сане (Упамекано, 89), Мусиала, Кейн.

Арсенал – Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу (Нкетиа, 86), Жоржиньо (Габриэл Жезус, 68), Эдегор, Райс, Хавертц, Мартинелли (Троссард, 68), Сака.

Предупреждения: Лаймер (54), Уайт (84), Киммих (90+2), Габриэл Жезус (90+3).

Первый матч: 2:2

В полуфинале 30 апреля "Боруссия" и "Реал" сыграют между собой.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне определилась первая пара полуфиналистов ЛЧ.

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