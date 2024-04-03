'Реал' ради футболиста сборной Украины избавляется от самого дорогого вратаря мира

Испанский голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага покинет мадридский клуб текущим летом, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Как утверждает Романо, руководство "Реала" не собирается выкупать контракт Кепы, находящегося в аренде, и собирается продлить соглашение с украинцем Андреем Луниным.

Права на 29-летнего Аррисабалагу принадлежит лондонскому "Челси", куда голкипер и вернется по завершению контракта 30 июня 2024-го.

Отметим, что это подтверждается другими новостями, которые ранее сообщали различные испанские СМИ.

Напомним, что проблемы у Аррисабалаги начались после травмы приводящей мышцы. Он был безконкурентным игроком стартового состава, но выпал из обоймы. Это дало возможность Лунину, заменявшего Кепу, обрести уверенность в себе.

Ключевой момент случился во время Суперкубка Испании. Анчелотти и его штаб договорились, что Кепа проведет первую игру против "Атлетико". В этой игре Кепа пропустил позорный гол, после чего тренерский штаб принял решение прекратить ротацию, отдав предпочтение украинцу.

В 2018-м году Аррисабалага перешел в "Челси" из "Атлетика" за 80 миллионов евро. Это сделало на то время 23-летнего баска самым дорогим вратарем в истории футбола.

Как сообщал OBOZ.UA, на выходных Андрей Лунин провел очередной матч на ноль в Примере и довел до экстаза болельщиков мадридского "Реала". Также стало известно о странном решении вратаря сборной Украины относительно своего будущего в столице Испании.

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