Вратарь сборной Украины отказался играть за 'Реал' в новом сезоне – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин отклонил предложение продлить контракт с мадридским "Реалом" и рассматривает возможность переезда в английскую Премьер-лигу. Руководство "королевского клуба" не смогло убедить нашего соотечественника в том, что его роль существенно изменится в новом сезоне.

Об этом информирует портал TodoFichajes со ссылкой на источники в окружении Лунина. Отмечается, что "Реал" предложил Андрею существенное повышение зарплаты. Однако в столице Испании не смогли гарантировать, что украинец снова не окажется в тени бельгийца Тибо Куртуа после его возвращения в строй после травмы.

Лунин тут же получил предложение от английского "Манчестер Юнайтед", который готов предложить многомилионный долгосрочный контракт, а также сделать уроженца Краснограда основным вратарем команды. При этом "красные дьяволы" якобы расстанутся с нынешним первым номером команды камерунцем Андре Онана.

Ранее Лунин категорически высказывал желание продолжить карьеру в "Реале", контракт с которым у него истекает летом 2025 года. Теперь мадридский клуб должен определить трансферную стоимость украинца или выдвинуть ему новые условия.

Как сообщал OBOZ.UA, каталонская "Барселона" из-за эпизода с Андреем Луниным хочет переиграть матч с мадридским "Реалом" 21 апреля.

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