Гераскевич вернулся в Украину после дисквалификации на ОИ-2026 и показательно пристыдил МОК. Видео

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич вернулся в страну после дисквалификации на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Спортсмену не дали выступить в шлеме с изображением убитых армией РФ соотечественников и отстранили от соревнований, что он назвал абсолютной несправедливостью.

Видео дня

На своей странице в социальной сети Threads Гераскевич выложил видео из Киева, который продолжает жить в условиях нехватки электроэнергии из-за постоянных обстрелов российских оккупантов. 27-летний атлет при этом раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за подыгрывание стране-агрессору.

"Сегодня я в Киеве. За моей спиной Софийский собор. К сожалению, из-за постоянных российских обстрелов нашей энергосистемы его совсем не видно. В то же время российские спортсмены свободно возвращаются на международные арены. МОК борется за равные права между спортсменами – так вот как выглядят их "равные права". Когда МОК подыгрывает российской пропаганде, он фактически становится соучастником этих преступлений", – сказал Гераскевич.

Напомним, Гераскевичу запретили выступить на Олимпиаде в шлеме с изображением жертв российской агрессии. Украинец оспорил свою дисквалификацию, но суд отклонил его протест.

Ранее в МОК цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Решение МОК по Гераскевичу раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек обличил комитет в трусости перед Россией.

Кроме того, министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига пристыдил МОК. Со своей стороны, Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.

Как сообщал OBOZ.UA, Владислав Гераскевич отказался возвращаться на Олимпийские игры-2026 после того, как МОК восстановил его аккредитацию. Также он призвал к дисквалификации президента МОК Кирсти Ковентри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!