Гераскевич обратился к украинцам после дисквалификации на ОИ-2026, процитировав Шевченко и Петриченко. Видео

Лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич поблагодарил соотечественников за невероятную поддержку на фоне скандала и дисквалификации на Олимпиаде-2026. 27-летний киевлянин, которого позорно сняли с турнира за желание почтить память погибших в результате российского вторжения спортсменов, подчеркнул, что верит в лучшее.

Видео дня

Соответствующее обращение было опубликовано на странице Национального олимпийского комитета Украины в социальной сети Instagram. Скелетонист, который хотел надеть в Милане "шлем памяти", также процитировал героя страны (посмертно) Петра Петриченко и нашего выдающегося поэта Тараса Шевченко.

"Дорогие украинцы, я вам очень благодарен за поддержку. Вместе мы сильнее! Принимая уже этот момент, я хочу вас поблагодарить и процитировать одного замечательного человека – Павла Петриченко: "Все красивые сохраняют оптимизм". Все будет Украина! Мы победим! "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!" – сказал Гераскевич.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил украинца в нарушении правил и снял с ОИ-2026 прямо перед стартом. В организации цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации.

А президент организации Кирсти Ковентри назвала шлем украинца "мощным посылом", который нарушает правила. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек обличил комитет в трусости перед Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!