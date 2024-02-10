Где смотреть Усик – Фьюри. Какие телеканалы покажут бой 18 мая. Сколько стоит просмотр

18 мая обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО), сразится против чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Изначально схватка была запланирована на 17 февраля, однако британский боксер 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Официальным транслятором первого в эпоху четырех поясов боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе является спортивный стриминговый сервис DAZN. В Украине и во всем мире трансляция будет доступна в формате PPV (Pay-per-view). Стоимость подписки на DAZN в Украине составляет 370 грн.

Сколько будет стоить просмотр самого боя на момент публикации новости неизвестно. Однако в прессе уже появилась информация по цене для зрителей США. Там за PPV Усик – Фьюри необходимо будет заплатить 69.99 $. Для новых зрителей бонусом будет бесплатный месяц подписки на DAZN.

В Соединенном Королевстве трансляция запланирована на сервисах TNT Sports и Sky Sports Box Office. Все платформы также будут работать по принципу Pay-per-view – "плати за просмотр". Цена подписки 19,95 £ (~25$). Плата за PPV Усик –Фьюри пока неизвестна.

В Украине все бои Усика показывал сервис MEGOGO. Промоутер Усика Александр Красюк 10 февраля в ответ на вопрос на Youtube-канале SportArena, будет ли MEGOGO показывать Усик – Фьюри 18 мая, ответил характерным жестом, сложив руки в молитве.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-либо из них откажется выступать.

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