"Боюсь, что он совершил..." Футбольный судья внезапно умер после отстранения от чемпионата мира-2026, а полиция не разглашает подробности

Известный футбольный судья из Нидерландов Роб Диперинк скончался в возрасте 38 лет всего через несколько недель после того, как его отстранили от работы на чемпионате мира-2026. Причина смерти арбитра не разглашается, но недавно он был подозреваемым по делу о сексуальном насилии. В свою очередь Футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB) заявила, что они "шокированы и глубоко опечалены" из-за потери Роба.

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38-летний Диперинк обслуживал матчи элитной лиги Нидерландов, Эредивизии, с 2017 года и был судьей VAR на Евро-2024. Он должен был работать и на чемпионате мира-2026, поскольку был выбран одним из видеоассистентов арбитров на VAR, но буквально в мае его исключили из списка тех, кого отобрали для первенства.

Оказалось, что Диперинк лишился возможности поехать на чемпионат мира в Северной Америке из-за полицейского расследования в Великобритании. В апреле Диперинк был ассистентом VAR в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций, в котором "Кристал Пэлас" победил "Фиорентину" со счётом 3:0. А после матча лондонская полиция арестовала мужчину в местном отеле после сообщения о нападении и насилии в отношении 17-летнего юноши.

В свою очередь лондонская полиция заявила, что в четверг, 9 апреля, офицеры отреагировали на сообщение о сексуальном насилии над подростком, которое произошло по адресу на Уэллсли-роуд, Кройдон. По подозрению в совершении преступления впоследствии был арестован "мужчина 30 лет".

"Сотрудники провели тщательное расследование и изучили все имеющиеся доказательства, включая записи с камер видеонаблюдения и данные с цифровых устройств. По итогам расследования они пришли к выводу, что порог доказательной базы не был достигнут. Дальнейшие меры приниматься не будут", – подытожили в своем заявлении британские правоохранители.

Дело против голландца вскоре закрыли из-за недостатка доказательств, однако оно вызвало большой резонанс и приобрело нежелательную негативную огласку, что отразилось на репутации судьи, и ФИФА решила отказаться от его услуг на ЧМ-2026.

После того, как Диперинка был отстранен от участия в чемпионате мира, он дал интервью голландской газете De Telegraaf, в котором заявил, что не совершал никакого преступления: "Мне очень грустно, что меня ложно обвинили. С самого начала я полностью сотрудничал с полицией в ходе расследования, а также сразу же предоставил полную и откровенную информацию ФИФА, УЕФА и KNVB".

"Я благодарен за поддержку, которую получил от KNVB, и за то, как они справились с этим делом. Жаль, что ФИФА решила больше не назначать меня на чемпионат мира. Конечно, я этим разочарован", — добавил арбитр.

Вполне возможно, что вся эта история с расследованием сильно повлияла на Диперинка и может быть связана с его смертью. Между тем в понедельник, 13 июля, полиция провела расследование смерти судьи, тщательно осмотрела его дом и пришла к выводу, что причастность других лиц к его гибели исключена. Однако из соображений конфиденциальности правоохранители не предоставляют никакой дополнительной информации.

"С уходом Роба мы теряем очень ценного судью, но, прежде всего, доброго и преданного коллегу. Наши мысли с его семьей, друзьями и всеми, кто был ему дорог", — говорится в заявлении KNVB после смерти Диперинка.

ФИФА также решилась на заявление, в котором говорится, что руководство футбольной организации узнало об этой новости с "большой скорбью": "От имени всего футбольного сообщества мы выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям и Футбольной ассоциации Нидерландов. Пусть он покоится с миром".

Между тем футбольные болельщики в комментариях к сообщению о его гибели высказывают предположения, а некоторые почти уверены, что Диперинк не выдержал давления после травии в социальных сетях и СМИ и покончил с собой.

"Это так сильно поражает! И я боюсь, что он покончил с собой. Оказали ли ему должную профессиональную поддержку после этого ложного обвинения? Футбольные болельщики безжалостны", — отметил один из пользователей X.

"Социальные сети загнали его в тупик... Он, наверное, не смог бы с этим справиться... И это понятно... Печально", "Разрушен ложным обвинением и, помимо прочего, некоторым подстрекательством со стороны СМИ и идиотов в социальных сетях", – писали другие.

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