Знаменитая украинская прыгунья в высоту вернулась после родов и впервые в карьере выиграла престижный турнир во Львове. Видео

Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Ирина Геращенко впервые в карьере стала победительницей Мемориала Алексея Лонского. Украинская легкоатлетка, недавно вернувшаяся к соревнованиям после рождения ребенка, выиграла турнир с результатом 1,92 м.

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Геращенко считалась главным фаворитом соревнований и полностью оправдала этот статус. Она уверенно преодолела высоты 1,78 м, 1,81 м, 1,84 м, 1,87 м и 1,92 м, каждый раз справляясь с планкой с первой попытки. После высоты 1,84 м у нее уже не осталось соперниц, способных продолжить борьбу за золото.

После успешного прыжка на 1,92 м украинка заказала 1,97 м – высоту, которую уже брала в нынешнем сезоне на этапе Бриллиантовой лиги. Однако на этот раз все три попытки оказались неудачными. Тем не менее результата 1,92 м оказалось достаточно для уверенной победы и первого в карьере титула на Мемориале Лонского.

"В целом довольна. До 1,92 м все получилось: все высоты взяла с первой попытки. К сожалению, 1,97 м сегодня не покорились, но это рабочий процесс", – прокомментировала для "Суспильне.Спорт" свое выступление спортсменка.

Серебряную медаль завоевала Лилия Клинцова, которая впервые с 2020 года преодолела высоту 1,84 м. Третье место заняла 17-летняя Мелания Вакулина, установившая личный рекорд — 1,81 м.

Для Геращенко этот старт стал вторым подряд после выступления на турнире в Загребе, где она показала результат 1,85 м. По словам спортсменки, решение выступить в Бердичеве приняли после оценки ее состояния после предыдущих соревнований.

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