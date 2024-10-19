Где смотреть 'Арсенал' – 'Шахтер'. Расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 22 октября, сыграет в третьем туре обновленной Лиги чемпионов сезона 2024/2025. Подопечные Марино Пушича на стадионе "Эмирейтс" в столице Англии сразятся с лондонским "Арсеналом".

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию "Арсенал" – "Шахтер". Начало в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Букмекеры не видят шансов у чемпиона Украины. На победу "Шахтера" принимаются ставки с коэффициентом 26.00, в то время как успех хозяев оценивается показателем 1.11. Ничья также маловероятна (11.20).

Напомним, что с нового сезона УЕФА существенно изменил формат проведения чемпионской Лиги. Теперь количество участников в ней увеличилось с 32 до 36, а команды не разбиты на разные группы. Результаты будут записываться в общую таблицу, а по итогам восьми туров определятся участники 1/8 финала (1-8 места) и стыковых матчей (9-24 места).

Каждая команда проведет восемь поединков против восьми разных соперников – по четыре дома и в гостях.

Как сообщал OBOZ.UA, во втором туре "Шахтер" на "Фельтинс Арене" в немецком Гельзенкирхене в номинально домашнем матче уступил итальянской "Аталанте".

Ранее 1-м туре украинский клуб сыграл вничью с итальянской "Болонье". Поединок на "Стадио Ренато Далл'Ара" завершился со счетом 0:0.

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