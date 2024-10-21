'Арсенал' – 'Шахтер': все подробности матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 22 октября, проведет свой третий матч в обновленной Лиге чемпионов. Подопечные тренера Марино Пушича сразятся с вице-чемпионом Англии лондонским "Арсеналом". Обе команды уже в воскресенье ждут принципиальные противостояния в национальных чемпионах – "горняков" с киевским "Динамо", а "канониров" с "Ливерпулем".

Видео дня

Встречу украинцев и британцев примет стадион "Эмирейтс". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" – "Шахтер". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "АРСЕНАЛ" – "ШАХТЕР"

Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "АРСЕНАЛ" – "ШАХТЕР"

Явным фаворитом поединка считается английский гранд. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,10. Ничья оценивается котировкой 10,00. А показатели на успех "Шахтера" достигают фантастического показателя 26,00.

СУДЬИ НА "АРСЕНАЛ" – "ШАХТЕР"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Франции, которую возглавляет Бенуа Бастьен. Помогать ему будут лайнсмены Хишам Закрани и Орельен Бертомье. Роль четвертого рефери исполнит Томас Леонард.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Бенуа Мийо.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Арсенал": Рая – Тимбер, Салиба, Габриэль, Калафиори, Партей, Райс, Жоржинью, Стерлинг, Мартинелли, Жезус.

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Энрике, Криськив, Судаков, Бондаренко, Зубков, Невертон, Сикан.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды четырежды пересекались друг с другом и все матчи состоялись в Лиге чемпионов. В них соперники добыли по две домашние победы. Последняя встреча состоялась 3 ноября 2010 года, когда "горняки" выиграли 2:1.

Как сообщал OBOZ.UA, во втором туре "Шахтер" на "Фельтинс Арене" в немецком Гельзенкирхене в номинально домашнем матче уступил итальянской "Аталанте".

Ранее в 1-м туре украинский клуб сыграл вничью с итальянской "Болонье". Поединок на "Стадио Ренато Далл'Ара" завершился со счетом 0:0.

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