Где смотреть 5-й этап Кубка мира по биатлону 2023/2024. Расписание трансляций

В среду, 10 января, состоится 5-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024. Соревнование в немецком Рупольдинге включает в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и эстафету.

Видео дня

Рупольдинг – традиционная баварская деревня, расположенная в зеленой долине, которая раскинулась у подножия 1670-метровой горы Раушберг. Недалеко от Химгау-Арены расположен ресторан в альпийском стиле Цимбергальм, где каждый год во время недели проведения этапа Кубка мира проводят свое время болельщики.

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.), которые доступны на медисервисе Megogo, а также в приложении "Дія".

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует в прямом эфире гонки и Евроспорт.

Расписание трансляций

10 января

15:30, женщины, 4х6 км, эстафета - региональные каналы "Суспильного", Евроспорт

11 января

15:30, мужчины, 4х7.5 км, эстафета - региональные каналы "Суспильного", Евроспорт

12 января

15:30, женщины, 7.5 км, спринт - региональные каналы "Суспильного", Евроспорт

13 января

15:30, мужчины, 10 км, спринт - региональные каналы "Суспильного", Евроспорт

14 января

13:30, женщины, 10 км, гонка преследования - региональные каналы "Суспильного", Евроспорт

15:45, мужчины, 12.5 км, гонка преследования - региональные каналы "Суспильного", Евроспорт

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, на 4-м этапе сборная Норвегии по биатлону попала в курьезную ситуацию во время эстафеты. Бегущий на втором этапе Стурла Легрейд во время передачи эстафеты не нашел партнера.

Отметим, что мужская сборная Украины по биатлону провела провальную эстафету. Наша команда в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Антона Дудченко и Виталия Мандзина заняла предпоследнее место из 14 финишировавших команд.

После этого женская сборная Украины стала восьмой в эстафете. Елена Городная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко провели гонку с одним штрафным кругом, отстав от лидера более чем на 5 минут.

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