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"Это был шок". На Кубка мира по биатлону произошел поразительный случай со сборной Норвегии. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,2 т.
'Это был шок'. На Кубка мира по биатлону произошел поразительный случай со сборной Норвегии. Видео

Сборная Норвегии по биатлону попала в курьезную ситуацию на 4-м этапе Кубка мира, который состоялся в немецком Оберхофе. Бегущий на втором этапе Стурла Легрейд во время во время передачи эстафеты не нашел партнера.

Видео дня

Легрейд должен был отправить в бой Тарьей Бе, однако последний замешкался и не успел выйти в специальный коридор - пространство, где биатлонисты должны коснуться один одного во время смены этапов.

"Это был шок. Было странно, что там никого не было. Я начал думать, не ошибся ли я, что приехал сюда. Может мне надо было пройти еще один круг", – цитирует Легрейда NRK.

"Это был шок". На Кубка мира по биатлону произошел поразительный случай со сборной Норвегии. Видео

Бе оправдал случившееся плохими погодными условиями.

"Я не видел Стурлу в тумане, может быть, дело в этом. Я не видел его на большом экране, а там обычно смотрю. Короче говоря, это было неловко", – сказал Тарьей.

"Это был шок". На Кубка мира по биатлону произошел поразительный случай со сборной Норвегии. Видео

Бе шутливо отметил, что им приходится искусственно создавать видимость интриги. На финише Норвегия опередила более чем на 2 минуты Германию, которая стала второй.

"Мы занимаемся развлекательным бизнесом, поэтому нам приходится создавать как можно больше напряжения, чтобы не победить", – заявил норвежец.

"Это был шок". На Кубка мира по биатлону произошел поразительный случай со сборной Норвегии. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, мужская сборная Украины по биатлону провела провальную эстафету. Наша команда в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Антона Дудченко и Виталия Мандзина заняла предпоследнее место из 14 финишировавших команд

"Это был шок". На Кубка мира по биатлону произошел поразительный случай со сборной Норвегии. Видео

После этого женская сборная Украины стала восьмой в эстафете. Елена Городная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко провели гонку с одним штрафным кругом, отстав от лидера более чем на 5 минут.

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