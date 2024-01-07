'Это был шок'. На Кубка мира по биатлону произошел поразительный случай со сборной Норвегии. Видео

Сборная Норвегии по биатлону попала в курьезную ситуацию на 4-м этапе Кубка мира, который состоялся в немецком Оберхофе. Бегущий на втором этапе Стурла Легрейд во время во время передачи эстафеты не нашел партнера.

Видео дня

Легрейд должен был отправить в бой Тарьей Бе, однако последний замешкался и не успел выйти в специальный коридор - пространство, где биатлонисты должны коснуться один одного во время смены этапов.

"Это был шок. Было странно, что там никого не было. Я начал думать, не ошибся ли я, что приехал сюда. Может мне надо было пройти еще один круг", – цитирует Легрейда NRK.

Бе оправдал случившееся плохими погодными условиями.

"Я не видел Стурлу в тумане, может быть, дело в этом. Я не видел его на большом экране, а там обычно смотрю. Короче говоря, это было неловко", – сказал Тарьей.

Бе шутливо отметил, что им приходится искусственно создавать видимость интриги. На финише Норвегия опередила более чем на 2 минуты Германию, которая стала второй.

"Мы занимаемся развлекательным бизнесом, поэтому нам приходится создавать как можно больше напряжения, чтобы не победить", – заявил норвежец.

Как сообщал OBOZ.UA, мужская сборная Украины по биатлону провела провальную эстафету. Наша команда в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Антона Дудченко и Виталия Мандзина заняла предпоследнее место из 14 финишировавших команд

После этого женская сборная Украины стала восьмой в эстафете. Елена Городная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко провели гонку с одним штрафным кругом, отстав от лидера более чем на 5 минут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!