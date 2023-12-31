Где смотреть 4-й этап Кубка мира по биатлону 2023/2024. Расписание трансляций

В четверг, 4 января, стартует 4-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024. Соревнование в немецком Оберхофе будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и эстафету.

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Оберхоф известен своим чистым горным воздухом и лесными тропинками. В этом месте, ставшем курортом еще в 19-м веке, теперь находится немецкий центр зимних видов спорта, особенно биатлона, а также бобслея и скелетона. Этап славится сложным рельефом трассы, непредсказуемой погодой и результатами.

Состав женской сборной Украины: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Любовь Кипяченкова, Елена Городная.

Состав мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Артем Тищенко.

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.), которые доступны на медисервисе Megogo, а также в приложении "Дия".

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует в прямом эфире гонки и Евроспорт.

Расписание трансляций

4 января

15:20, мужчины, 10 км, спринт: региональные каналы "Суспильного", Евроспорт

5 января

15:25, женщины, 7.5 км, спринт: региональные каналы "Суспильного", Евроспорт

6 января

13:25, мужчины, 12.5 км, гонка преследования: региональные каналы "Суспильного", Евроспорт

15:40, женщины, 10 км, гонка преследования: региональные каналы "Суспильного", Евроспорт

7 января

12:30, мужчины, 4х7.5 км, эстафета: региональные каналы "Суспильного", Евроспорт

15:25, женщины, 4х6 км, эстафета: региональные каналы "Суспильного", Евроспорт

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, на 3-й этапе Украина в женской спринтерской гонке выдала лучший результат сезона – сразу две наших соотечественницы попали в топ-20.

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