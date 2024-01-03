Перенесен: с проведением 4-го этапа Кубка мира по биатлону возникла проблема

Старт четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который принимает немецкий Оберхоф, не состоится в среду, 4 января, как это планировалось изначально. Соревнования, которые должны были начаться с мужской спринтерской гонки на 10 километров, перенесена на день позже.

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Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU). Причиной изменения календаря называется неблагоприятный прогноз погоды – в Оберхофе установилась теплая и дождевая погода, а 4 января также ожидается шквальный ветер.

Как итог, четвертый этап КМ начнется 5 января, а сам мужской спринт запланирован на 12:20 по киевскому времени. В этот же день запланирована и женская часть соревнований (на 7,5 километров). Биатлонистки выйдут на трассу в 15:25.

Теперь расписание этапа в Оберхофе выглядит так:

5 января

12:20, мужчины, 10 км, спринт: региональные каналы "Суспильного", "Евроспорт"

15:25, женщины, 7.5 км, спринт: региональные каналы "Суспильного", "Евроспорт"

6 января

13:25, мужчины, 12.5 км, гонка преследования: региональные каналы "Суспильного", "Евроспорт"

15:40, женщины, 10 км, гонка преследования: региональные каналы "Суспильного", "Евроспорт"

7 января

12:30, мужчины, 4х7.5 км, эстафета: региональные каналы "Суспильного", "Евроспорт"

15:25, женщины, 4х6 км, эстафета: региональные каналы "Суспильного", "Евроспорт"

Как сообщал OBOZ.UA, на 3-м этапе Украина в женской спринтерской гонке выдала лучший результат сезона– сразу две наших соотечественницы попали в топ-20.

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