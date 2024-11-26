Где смотреть 1-й этап Кубка мира по биатлону 2024/2025. Расписание трансляций

В субботу, 30 ноября, стартует Кубок мира по биатлону сезона 2023/2024. 1-й этап самого престижного зимнего турнира планеты пройдет в финском городе Контиолахти и будет включать в себя шесть дисциплин: одиночную смешанную эстафету (супермикст), смешанную эстафету, классическую эстафету, а также короткую индивидуальную гонку, спринт и масс-старт.

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Состав женской сборной Украины: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Городная, Анна Кривонос, Александра Меркушина

Состав мужской сборной Украины: Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный.

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Показывает в прямом эфире гонки и Евроспорт, входящем в подписку "Спорт", "Максимальная" или "Максимальная + благотворительность" видеосервиса MEGOGO.

Этап 1 – Контиолахти, Финляндия

30 ноября 2024

13:15, смешанная эстафета - "Супильне", Евроспорт 1

15:45, одиночная смешанная эстафета - "Супильне", Евроспорт 1

1 декабря 2024

13:45, мужчины, 4х7.5 км, эстафета - "Супильне", Евроспорт 1

15:25, женщины, 4х6 км, эстафета - "Супильне", Евроспорт 1

3 декабря 2024

17:20, мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка - "Супильне", Евроспорт 1

4 декабря 2024

17:20, женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка - "Супильне", Евроспорт 1

6 декабря 2024

17:20, мужчины, 10 км, спринт - "Супильне", Евроспорт 1

7 декабря 2024

18:10, женщины, 7.5 км, спринт - "Супильне", Евроспорт 1

8 декабря 2024

15:30, мужчины, 15 км, масс-старт - "Супильне", Евроспорт 1

17:10, женщины, 12.5 км, масс-старт - "Супильне", Евроспорт 1

Наивысший результат у мужчин в прошлом сезоне показал Артем Прима – 9-е место в индивидуальной гонке на этапе в Антхольце. У украинок лучшим достижением стало 10-е место Анастасии Меркушиной в гонке преследования на 3-м этапе в швейцарском Ленцерхайде.

Лучшим командным выступлением стало пятая строчка в женской эстафете в Рупольдинге.

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