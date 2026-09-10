Удар по российской пропаганде: Netflix, который приобрел "Машу и Медведя", пошел на радикальный шаг после вмешательства Минкульта Украины

Американский стриминговый сервис Netflix, который приобрел права на российский мультсериал "Маша и Медведь", нанес удар по вражеской пропаганде. Медиакомпания удалила украиноязычную версию проекта со своей платформы.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. Он подчеркнул, что стриминговый сервис пошел на такой радикальный шаг благодаря вмешательству Министерства культуры.

По словам Юрчишина, команда ведомства все время демонстрировала проактивную позицию в донесении до международных партнеров всей информации о пропагандистском мультфильме "Маша и Медведь". Более того, министр культуры Татьяна Бережная провела встречу с соисполнительным директором Netflix Тедом Сарандосом, по итогам которой произведение "российской культуры" в украинском переводе было удалено с сервиса.

"Жаль, что только украинские, а не все. Хотя, надо же с чего-то начинать", – подытожил народный депутат.

Напомним, что летом 2026 года Netflix приобрел права на два новых сезона мультсериала "Маша и Медведь" и продлил лицензию на его показ в более чем 100 странах мира. После появления этой новости в Центре противодействия дезинформации сразу забили тревогу и подчеркнули: за развлекательной формой проекта скрываются пропагандистские нарративы.

"Это не просто мультфильм, а инструмент российской "мягкой силы". Исследование Центра доказывает, что за маской мультсериала скрывается: формирование положительного образа РФ (добрый Медведь), высмеивание других народов через поведение Маши, нормализация советщины и милитаризма", – говорилось в заявлении ЦПД.

В целом активная дискуссия вокруг "Маши и Медведя" разгорелась еще в 2025 году, когда мультфильм стал самым популярным среди украинских детей. Из-за этой неутешительной тенденции Ярослав Юрчишин даже обращался в СБУ и СНБО с предложением заблокировать украинский YouTube-канал с российским проектом. Он подчеркивал, что такой запрет, конечно, можно обойти с помощью VPN, однако, ограничив доступ к мультфильму, дети не будут случайно натыкаться на него в сети.

Со своей стороны руководительница Центра достоинства ребенка при Украинском Католическом Университете Кристина Шабат подчеркивала, что российский проект представляет угрозу для детей. Дело в том, что поведение Маши демонстрирует неуважение к чужой частной собственности и отсутствие реакции на запреты.

В августе этого года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против "Маши и Медведя". Отмечается, что мультсериал распространяет пророссийские нарративы под видом детского контента, что представляет угрозу национальной безопасности нашей страны.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Ирма Витовская назвала скандальный российский проект "оружием массового убийства маленьких украинцев".

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