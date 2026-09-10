Анджелина Джоли, которая приезжала в Украину, честно рассказала, как выбирает города для визитов и кто оплачивает ее поездки

Голливудская актриса и гуманитарная активистка Анджелина Джоли заявила, что всегда сама оплачивала свои гуманитарные поездки, проживание и охрану – даже тогда, когда работала специальным посланником ООН. Поэтому предположения украинцев о том, что ее поездки по Украине оплачивает государство, не соответствуют ее собственным словам.

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Об этом Джоли рассказала в интервью журналу L'Officiel. По словам знаменитости, после завершения ее работы в ООН принцип фактически не изменился: она продолжила самостоятельно организовывать и оплачивать гуманитарные поездки, одновременно поддерживая связь с международными и местными благотворительными организациями.

"Я всегда оплачивала свои поездки сама – даже за годы работы в ООН мои поездки никогда не были обязанностью агентства. То же самое касается проживания, безопасности и т. д. Я никогда не хотела, чтобы агентство несло за меня такую ношу", – сказала актриса.

Джоли подчеркнула, что ее сотрудничество с гуманитарными организациями при этом не прекратилось. По словам голливудской звезды, во время таких поездок для нее принципиально важно не просто приехать в страну, а понять, что происходит на местах и где ее присутствие действительно может помочь.

"Это зависит от того, где вы чувствуете, что можете быть полезны", – кратко пояснила она.

Актриса рассказала, что они рассматривают сразу несколько стран, учитывая потребности людей. Речь идет как о государствах, где прямо сейчас происходит острый кризис, так и о "забытых" чрезвычайных ситуациях, о которых мир постепенно перестает говорить.

В качестве примера Джоли привела свою недавнюю поездку в Руанду. Туда она отправилась вместе с детьми – Шейлой и Паксом. Там они встретились с представителями фонда Legacy of War Foundation и женщинами, работающими на местных фермах.

"Люди очень потрясены количеством кризисов в мире. Это кажется непреодолимым. Когда мы можем выделить программы или местных лидеров и увидеть изменения и путь к прогрессу, это очень важно. Мы рассматриваем несколько стран, исходя из их потребностей: одна – это текущий кризис, требующий определенного внимания, а другая – несколько забытая чрезвычайная ситуация, которую крайне важно держать в поле зрения", – пояснила актриса.

Похоже, по тому же принципу Джоли выбирала и направления во время своего последнего визита в Украину. В конце августа – начале сентября 2026 года ее замечали в нескольких городах страны. В частности, появились кадры из Полтавы, Кременчуга, Тернополя и Харькова.

В Полтаве, по словам очевидцев, Джоли завтракала в одном из заведений вместе с представителем Legacy of War Foundation. Именно эта организация уже сопровождала актрису во время ее поездки в Херсонскую область в 2025 году.

В Харькове звезда побывала вместе со своим 18-летним сыном Ноксом. Парень, который давно занимается муай-тай, провел тренировку вместе с украинскими защитниками. Сама Джоли пообщалась с сотрудниками спортивного клуба и оставила автограф на фирменной футболке.

Это уже третья поездка Джоли в Украину после начала полномасштабного вторжения России. В апреле 2022 года она приезжала во Львов, где встречалась с переселенцами и волонтерами. В ноябре 2025 года актриса побывала в Херсонской области и посетила общины, пострадавшие от войны.

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