Налог на посылки будет отменен: комитет Рады в очередной раз одобрил законопроект Кабмина. Что предусмотрено

Профильный комитет в очередной раз поддержал изменения в правилах налогообложения международных посылок и рекомендовал Верховной Раде принять законопроекты № 15460 и № 16051-1, согласно которым для дистанционных покупок через маркетплейсы на сумму до 150 евро планируется ввести НДС, а обязанность его начисления и уплаты возложить на сами платформы. Впрочем, для вступления новых правил в силу документы ещё должен принять парламент, после чего они вступят в силу; ранее предполагалось, что реформа может заработать не раньше 1 января 2027 года.

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Об этом сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Соответствующие решения закреплены в законопроектах № 15460 и № 16051-1. Речь идет о товарах, которые продаются дистанционно через электронные платформы, в частности маркетплейсы.

В то же время важно отметить, что новые правила пока не вступили в силу. Речь идет именно о законопроектах, которые парламент ещё должен рассмотреть и принять.

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