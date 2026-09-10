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13 мая 2027 года ФК "Динамо" (Киев) и его многочисленные поклонники отметят славный 100-летний юбилей.

"Динамо" – самая популярная, самая титулованная команда нашей страны. Клуб столицы Украины является 13-кратным чемпионом бывшего СССР, 11-кратным серебряным и 3-кратным бронзовым призером. 9 раз "Динамо" выигрывало Кубок СССР, 3 раза – Кубок сезона.

Киевляне – 17-кратные чемпионы Украины, 14 раз становились серебряными призерами. 13-кратные обладатели Кубка страны, 9-кратные обладатели Суперкубка Украины.

Динамовцы трижды выигрывали еврокубки: Кубок обладателей Кубков – дважды, в 1975 и 1986 годах, а также Суперкубок Европы – в 1975-м.

Олег Блохин, Игорь Беланов, Андрей Шевченко – обладатели "Золотого мяча".

Лучшими футболистами СССР в разные годы были названы Андрей Биба – в 1966 году, Владимир Мунтян – в 1969-м, Евгений Рудаков – в 1971-м, Олег Блохин – в 1973, 1974 и 1975 годах, Анатолий Демьяненко – в 1985-м, Александр Заваров – в 1986-м, Алексей Михайличенко – в 1988-м.

Виктор Банников – лучший вратарь СССР 1964 года, Евгений Рудаков – 1969 и 1971 годов, Виктор Чанов – 1986 года.

Юрий Войнов – чемпион Европы 1960 года, Алексей Михайличенко – олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле.

Три игрока "Динамо" – серебряные призеры чемпионата Европы 1972 года, 11 динамовцев – вице-чемпионы Европы 1988 года, 10 динамовцев – бронзовые призеры Олимпиады-1976 в Монреале, двое – бронзовые призеры Олимпиады-1980 в Москве.

Вторым футболистом мира 1986 года, согласно опросу World Soccer, назвали Игоря Беланова.

Друзья, если голова не закружилась, я продолжу.

Возвращались с призами

"Динамо" – полуфиналист Лиги чемпионов 1999 года, Кубка европейских чемпионов 1977 и 1987 годов. В коллекции "Динамо" многочисленные призы, завоеванные за победы в представительных международных турнирах.

"Бело-синие" – четырехкратные обладатели Кубка чемпионов Содружества – 1996, 1997, 1998 и 2002 годов. Обладатели Кубка Первого канала 2008 года, Кубка Zalai Hírlap Kupa 1986 года в Венгрии, Кубка Pacific 1988 года в Лос-Анджелесе (США), Кубка Пики 1988 года в Ливорно (Италия).

Дважды "Динамо" становилось победителем Турнира памяти Валерия Лобановского – в 2003 и 2004 годах.

Шесть раз возвращались динамовцы в Киев с призами, завоеванными на представительных турнирах, которые проходили в Испании – в Мадриде, Вальядолиде, Ла-Корунье, Марбелье.

Конструктор динамовских побед

К блестящим успехам "Динамо" в разные годы приводили прекрасные тренеры – Олег Ошенков, Виктор Маслов, Александр Севидов, Юрий Севидов.

Самый выдающийся из них – Валерий Васильевич Лобановский, Герой Украины, обладатель Рубинового ордена УЕФА за заслуги.

По версии ФИФА он был включен в число десяти лучших тренеров мира, по версии УЕФА – в топ-5. В 1986 году журнал World Soccer в своем опросе назвал Лобановского вторым тренером мира.

Его родное "Динамо" выиграло под его руководством три еврокубка. Восемь раз команда Лобановского становилась чемпионом СССР, шесть раз выигрывала Кубок страны, пять раз – чемпионат Украины и три раза – Кубок Украины.

Под руководством Лобановского сборная СССР, которую он возглавлял, выиграла "серебро" чемпионата Европы-1988 и "бронзу" Олимпийских игр 1976 года.

Более 30 подопечных Валерия Лобановского стали заслуженными мастерами спорта и заслуженными тренерами. Находясь на тренерском посту "Динамо", некоторые из них впоследствии сами приводили своих подопечных к победам. Еще долго мы будем мерить футбол по Лобановскому – великому тренеру.