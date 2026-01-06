Футболист сборной Украины посрамил тренера, который выгоняет его из 'Ромы', и забил гол в Италии через 9 минут после выхода на замену. Видео

Нападающий сборной Украины Артем Довбик результативно вышел на замену на 60-й минуте матча 19-го тура чемпионата Италии и отличился за "Рому" в игре против "Лечче". Украинец забил уже через девять минут после появления на поле, ответив на разговоры о его возможном уходе из римского клуба.

На 71-й минуте встречи 28-летний форвард поразил ворота хозяев. После подачи углового мяч отскочил к Никколо Писилли. Тот пробил по центру, где Артем удачно подставил ногу, отправив круглый снаряд в ворота

При этом Довбик завершить встречу не смог из-за травмы. Украинский нападающий покинул поле на 86-й минуте, при этом характер полученного повреждения пока не раскрывается.

Гол Довбика внес решающий вклад в победу "Ромы" со счетом 2:0. Этот мяч стал для украинца третьим в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах. Также на его счету две результативные передачи.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер римской "Ромы" Джанпьеро Гасперини принял окончательное решение отказаться от услуг Довбика.

Не так давно стало известно, что Довбик отказался покидать чемпионат Италии ради трансфера в один из английских клубов. СМИ уточняли, что ситуация вокруг форварда сборной Украины заходит в тупик. Также на днях стало известно, что от услуг Артема отказался мадридский "Атлетико".

При этом руководство "Ромы" навесило на Артема многомиллионный ценник.

