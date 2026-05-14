'Это будет величайший шок в истории': Белью рассказал, чего ждет от боя Усик – Верхувен

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью выразил мнение о том, что у Рико Верхувена (1-0, 1 КО) все же есть призрачные шансы победить Александра Усика (24-0, 15 КО). Британец отметил, что подобное развитие событий станет самым грандиозным шоком и сенсацией в истории мирового бокса.

Об этом Белью заявил в эфире DAZN, информирует портал Boxing News 24. Бывший соперник нашего соотечественника, которого Усик брутально нокаутировал в 2018 году, при этом добавил, что украинский суперчемпион находится в феноменальной форме на пике своей карьеры и должен это доказать 23 мая.

"Это будет бой парня, для которого это будет лишь второй поединок на боксерском ринге, против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Он непобежден, никто не смог его достать. Александр Усик на пике своей карьеры. Он только что дважды побил Тайсона Фьюрм, человека весом 127 килограмм и ростом 206 сантиметров. Он только что победил разрушительную машину, Даниеля Дюбуа, который был на пике своей карьеры. Если Рико Верхувен сделает это, это будет нечто невероятное. Это будет величайший шок в истории бокса!" – сказал Белью.

Напомним, украинец подерется с Верхувеном на вечере бокса The Ring: Glory in Giza. После анонса искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок. Также были названы впечатляющие гонорары соперников.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Кроме того, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отказался драться в андеркарте противостояния украинца и нидерландца. А Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) нелепо высмеял поединок.

За девять дней до шоу Всемирная боксерская ассоциация (WBA) изменила статус боя Усика и Верхувена.

Как сообщал OBOZ.UA, бой между Александром Усиком и Рико Верхувеном назвали плевком в бокс. Кроме того, был назван неожиданный транслятор поединка в Украине. Сам наш соотечественник отреагировал на критику поединка против нидерландца.

