В Дії появилась новая важная функция: как воспользоваться
Министерство цифровой трансформации запустило в мобильном приложении Дія собственный агент на базе искусственного интеллекта, который сможет автоматически подбирать нужные услуги по запросу в чате. Сейчас он поможет оплатить штрафы ПДД и получить выписку о проживании взрослого или ребенка.
Об этом сообщили в Минцифры. ИИ-агент работает на базе модели искусственного интеллекта Gemini от Google.
"Дія.АІ – это новый уровень взаимодействия людей и государства, который мы строим при поддержке Google. С ИИ-агентом приложение Дія превращается в персонального ассистента, который знает все о мире госуслуг", – отметили в Минцифры.
Сервисы в Дія.АІ
- Выписка о месте жительства взрослого.
- Выписка о месте жительства ребенка.
- Уплата штрафов ПДД.
Что еще может ИИ-агент
- Консультировать по госуслугам 24/7 и подбирать нужный сервис под конкретную жизненную ситуацию.
- Давать пошаговые инструкции – например, как открыть ФЛП, подать заявление о браке или воспользоваться еМалятком.
- Направлять к нужному заявлению на портале Дія – достаточно написать "Хочу оформить субсидию".
Отмечается, что это не просто чатбот, который отвечает на вопросы, а полноценный ИИ-агент, который помогает выполнять действия. Но пока Дія.АІ работает в режиме открытого бета-тестирования.
Как воспользоваться ИИ-агентом
- Обновите приложение Дія.
- Напишите запрос в чат.
- Оставьте прямо там отзыв – это поможет сделать ответы агента более точными.
Открыть банковский счет с Дією – проще
Украинцы могут открыть счет в банке без походов в отделение и предоставления бумажных документов. Благодаря тому, что верификация личности в Дії при регистрации в банке длится несколько минут, 70% новых пользователей открывают счет с Дією.
Об этом свидетельствуют данные 24 банков, которые уже интегрировали сервисы Дії. Когда пользователю нужно предоставить копии документов, он может нажать одну кнопку, и благодаря "Мультишерингу" мгновенно передать банку свои данные.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что команда сервиса Дія заявляет – повесток в сервисе не будет. В Министерстве цифровой трансформации четко отметили, что не работают над этим и не планируют внедрять подобный функционал в будущем.
