В Дії появилась новая важная функция: как воспользоваться

Министерство цифровой трансформации запустило в мобильном приложении Дія собственный агент на базе искусственного интеллекта, который сможет автоматически подбирать нужные услуги по запросу в чате. Сейчас он поможет оплатить штрафы ПДД и получить выписку о проживании взрослого или ребенка.

Об этом сообщили в Минцифры. ИИ-агент работает на базе модели искусственного интеллекта Gemini от Google.

"Дія.АІ – это новый уровень взаимодействия людей и государства, который мы строим при поддержке Google. С ИИ-агентом приложение Дія превращается в персонального ассистента, который знает все о мире госуслуг", – отметили в Минцифры.

Сервисы в Дія.АІ

Выписка о месте жительства взрослого .

. Выписка о месте жительства ребенка .

. Уплата штрафов ПДД.

Что еще может ИИ-агент

Консультировать по госуслугам 24/7 и подбирать нужный сервис под конкретную жизненную ситуацию.

24/7 и подбирать нужный сервис под конкретную жизненную ситуацию. Давать пошаговые инструкции – например, как открыть ФЛП, подать заявление о браке или воспользоваться еМалятком.

– например, как открыть ФЛП, подать заявление о браке или воспользоваться еМалятком. Направлять к нужному заявлению на портале Дія – достаточно написать "Хочу оформить субсидию".

Отмечается, что это не просто чатбот, который отвечает на вопросы, а полноценный ИИ-агент, который помогает выполнять действия. Но пока Дія.АІ работает в режиме открытого бета-тестирования.

Как воспользоваться ИИ-агентом

Обновите приложение Дія.

Напишите запрос в чат.

Оставьте прямо там отзыв – это поможет сделать ответы агента более точными.

Открыть банковский счет с Дією – проще

Украинцы могут открыть счет в банке без походов в отделение и предоставления бумажных документов. Благодаря тому, что верификация личности в Дії при регистрации в банке длится несколько минут, 70% новых пользователей открывают счет с Дією.

Об этом свидетельствуют данные 24 банков, которые уже интегрировали сервисы Дії. Когда пользователю нужно предоставить копии документов, он может нажать одну кнопку, и благодаря "Мультишерингу" мгновенно передать банку свои данные.

