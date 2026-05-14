Вставлю свои пять копеек о визите Буданова в Литву.

Европа начинает осознавать, что мы обладаем знаниями и практикой, которых в таком масштабе сейчас нет больше ни у кого. Европа начинает осознавать, что мы уже не объект, а субъект. Также видим постепенное превращение Украины в одного из ключевых игроков, без которого система европейской безопасности уже не выглядит полноценной.

Встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой (еще раз: руководитель офиса Президента Украины встречается с президентом Литовской Республики, а не с руководителем администрации президента Литвы), представителями оборонного сектора и участие в дискуссиях по безопасности GSSC продемонстрировали новый формат украинской дипломатии. Это комплексная модель взаимодействия, где за один день охватываются все уровни – от политического руководства до военно-технического сотрудничества.

Особенно важно, что во время этого визита Буданов говорил не только о текущих событиях и войне, но и о будущем: совместные производства, развитие БПЛА, технологическую кооперацию и новую архитектуру европейской безопасности. И здесь прозвучала, пожалуй, ключевая фраза всего визита: "Безопасность Европы сегодня борется в Украине". Это уже не дипломатический комплимент, а новая реальность, которую в Европе постепенно начинают принимать. Украинская война больше не воспринимается как локальный конфликт – она стала тестом для всей системы западной безопасности.

Еще один важный момент – изменение характера сотрудничества Украины со странами Балтии. Руководитель ОП отметил, что украинский опыт полномасштабной войны доказал эффективность модели "всеобъемлющей обороны", когда к сопротивлению привлечено фактически все общество. И именно этот подход все внимательнее изучают государства, которые хорошо понимают потенциальные риски со стороны России.

Украина экспортирует собственный опыт современной войны. Прежде всего в сферах, где мы фактически стали одними из сильнейших в мире: дроны, РЭБ, мобильная оборона и скорость принятия технологических решений.

Показательными были и сигналы о возможных переговорах с РФ. "Прямые линии связи с агрессором отключены". Да, мы, Украина, не воспринимаем дипломатию как инструмент имитации мира или затягивания времени. Мы говорим о переговорах только в контексте реальных гарантий безопасности и конкретных действий, а не политических декораций.

Возможно, главный итог визита Буданова в Литву заключается именно в этом: Украина постепенно перестает быть "щитом Европы" только в символическом смысле. Она становится одним из центров формирования новой европейской безопасности. Россия давно пытается атаковать не только фронт, но и связи между союзниками. Поэтому такие визиты имеют большое значение.