Во время атаки на Киев погиб украинский хоккеист: часть его дома обвалилась после попадания

В результате ночной массированной атаки российских террористов на Киев 14 мая погиб 30-летний бывший хоккеист киевских клубов "Льдинка-Компаньон" и "Дженералз" и игрок во флорбол Юрий Орлов. Орлов жил в многоквартирном доме в Дарницком районе, куда попали россияне.

Видео дня

Гибель спортсменка также подтвердила Украинская федерация флорбола, в соревнованиях которой принимал участие Юрий.

"С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти Юрия в результате обстрела российских войск. Юрий был не просто игроком – он был человеком, который жил флорболом, отдавал все силы развитию команды и оставил весомый след в украинском флорболе. Его преданность делу, профессионализм и человечность навсегда останутся в памяти всех, кто имел честь его знать", – отметили в федерации.

В чемпионатах Украины по хоккею в 2015-2017 годах Орлов провел 66 матчей, в которых забросил 7 шайб и отдал 5 результативных передач. А в последнее время спортсмен сосредоточился на флорболе, который похож на хоккей, но игра происходит на паркете, участники используют пластиковые клюшки, а вместо шайбы – мяч.

Орлов был капитаном Kyiv Floorball Club. Он лидер команды. В сезоне 2022/2023 он забил больше голов в чемпионате Украины.

Сообщается, что во время российской атаки в ночь на 14 мая Юрий находил в доме в Дарницком районе, в который ударили российские террористы. В результате попадания часть здания просто обвалилась. Спортсмен погиб вместе со своей девушкой.

Сейчас поисково-спасательные работы на месте разрушения жилого дома продолжаются. Спасатели эвакуировали из разрушенного дома минимум 28 человек, а за последний час деблокировали тела еще двух погибших, поэтому на 16:00 количество жертв возросло до 7 человек, из них один – ребенок. Есть информация о более 10 пропавших без вести. К поиску привлечено 6 кинологических расчетов.

Кроме бойцов ГСЧС на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, медики и коммунальные службы. Местные жители также оказывают помощь в ликвидации последствий российского теракта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что чемпиона Украины по MMA убили в Донецкой области. Он пообещал собратьям самые вкусные деруны и не вернулся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!