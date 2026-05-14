Пока в стране продолжаются громкие политические расследования и скандалы, на фронте продолжаются кровопролитные бои, но об этом в новостях очень мало.

Далее текст на языке оригинала.

Люди, дуже прошу, зверніть увагу до подій на фронті!!

На самий важкий напрямок фронту, Покровськ, де цілодобово тривають бої та штурми ворога.

Для бойового підрозділу, який не знає, що таке відпочинок, бійці цілодобово в боях, вкрай терміново потрібна допомога:

– Дрони!!!

– Зарядні станції

– Генератори

– Два старлинка

– Пульти управління

– Тактичні навушники.

Будь ласка, не проходьте повз, наші хлопці за всіх нас віддають своє здоров’я в пеклі війни.

Хто як може 5-20-100 грн, кожна гривня – велика допомога.

Купила та вже поїхало на фронт:

– Інвекторний генератор - 29900 грн

– Акумулятор - 5600грн

– Дрони - 4100 евро

– Зарядна станція - 53300 грн

– Зарядна станція - 40000 грн

– Рації - разом 57000 грн

– Ще великий генератор - 65000 грн

– Три старлинка - разом 61000 грн

– Батареї - 15300 грн

Дякую всім за кожну гривню!

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253