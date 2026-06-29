"Его история не будет масштабной": в России нелепо оценили Усика

Регулярный экс-чемпион мира Дмитрий Кудряшов выразил уверенность в том, что Александр Усик (25-0, 16 КО) уже вписал свое имя в историю бокса. При этом россиянин, сравнивая нашего соотечественника с легендарным Эвандером Холифилдом, отметил, что американец был более раскручен.

Видео дня

Об этом Кудряшов заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. По словам представителя РФ, Усик значительно уступает Холифилду в том, что у него не было поединков против таких звездных супертяжей, как Майк Тайсон, который ее и откусил сопернику кусочек уха.

"Можем провести аналогию в карьерах Усика и Холифилда. Оба были абсолютными чемпионами мира в первом тяжелом и супертяжелом дивизионах. Но у Усика не было боев с Майком Тайсоном, и он никому ухо не откусил. Поэтому в плане медиа его история не будет масштабной. Это не отменяет того, что Александр – красавец", – сказал Кудряшов.

Напомним, в конце минувшей неделе Усик решил отказаться от всех чемпионских поясов. После этого промоутер Эдди Хирн назвал последнего соперника в карьере нашего боксера. А президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время WBC объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Также стало известно, что один из поясов украинца достанется россиянину Мурату Гассиеву (33-2, 26 КО). Сам осетин отреагировал на решение Усика словами "легче собирать".

Ранее OBOZ.UA детально анализировал, что означает отказ Александра Усика от всех чемпионских поясов для самого украинца и всего мирового бокса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!