Почему в жару не стоит сразу нырять в холодную воду?

Видео дня

Солнце безжалостно палит целый день. Вы устали после тяжелого рабочего дня и долгой дороги и наконец добрались до реки, озера или моря. Там весело играют и плещутся дети, пляж шумит и движется, словно большой муравейник. Вы подходите к берегу, делаете несколько шагов, холодная вода приятно обжигает ноги. И хочется только одного – быстро прыгнуть в прохладу и смыть с себя всю усталость, накопившуюся за целый день.

Далее текст на языке оригинала.

І лише за мить до стрибка, десь у підсвідомості, раптом виринають знайомі з дитинства слова батьків чи рятувальників: "Не стрибай одразу у воду!" А ще згадуються, ну якось геть недоречно до місця, новини про рекордну хвилю спеки в Європі, яка вже забрала життя понад тисячі людей (станом на сьогодні – понад 1000 лише у Франції), з яких десятки загинули на водоймах, намагаючись охолодитися.

Чи справді різко пірнати в холодну воду так небезпечно?

Насправді, ситуація ось в чому: наш організм у цей момент уже багато годин підряд виконує величезну роботу. Під палючим сонцем температура тіла підвищується. Судини шкіри розширюються, щоб віддати зайве тепло, серце працює швидше, посилюється потовиділення. Організм намагається втримати нормальну температуру всередині тіла попри шалену спеку ззовні.

І раптом – різкий стрибок у холодну воду.

Холод миттєво змушує судини звужуватися. Серцю доводиться дуже швидко перебудовувати свою роботу. А якщо холодна вода потрапляє на обличчя, активується так званий рефлекс пірнання – природна реакція, яка в окремих людей може призвести до різкого уповільнення серцевого ритму.

У більшості здорових людей все закінчиться лише короткочасним дискомфортом. Більше того, саме на цьому принципі побудовані багато методик загартовування. Ну хто з нас після сауни не стрибав в крижаний басейн чи ополонку, аби "потренувати судини".

Але є одне велике "але"...

Холод різко змушує судини звузитися. Через це змінюється кровообіг, а серцю доводиться буквально за кілька секунд перебудовувати свою роботу. У здорової людини це майже завжди проходить без наслідків. Але якщо серце вже до цього працює з перевантаженням або має хронічні захворювання, зробити це значно складніше. Саме тоді можуть виникати порушення ритму чи ішемія міокарда.

Іноді людина навіть не встигає зрозуміти, що сталося.

Втрата свідомості або здатності нормально рухатися у воді може призвести до утоплення ще до того, як хтось встигне допомогти.

Саме тому під час аномальної спеки ризик подібних ситуацій зростає.

Читаючи все це, може скластися враження, ніби холодна вода небезпечна. Але це зовсім не так.

Холодна вода сама по собі не є ворогом. Небезпечним стає саме різкий контраст між сильно розігрітим організмом і дуже холодною водою, якщо організм до нього не готовий або має обмежені резерви для адаптації.

І цього ризику, насправді, дуже легко уникнути.

Не потрібно відмовлятися від купання. Достатньо дати організму одну-дві хвилини для адаптації.

Спочатку намочіть руки. Потім ноги. Обличчя. Шию. Дайте тілу зрозуміти, що вода холодна. І лише після цього заходьте глибше або починайте плисти.

Насправді ось така простенька, але дуже ефективна профілактика серцевого та судинного стресу займає менше часу, ніж "постояти", "настроїтись" та зробивши одне глибоке вдихання різко стрибнути в воду. І саме така проста корисна звичка вона може вберегти від серйозних наслідків.

Бережіть себе. І не хворійте! Гарного й безпечного всім літа!