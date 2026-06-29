Что делать, если смартфон перегревается в жару: эти простые советы спасут гаджет

Когда на улице сильная жара, перегреться могут не только люди, но и техника. Если из-за высокой температуры ваш смартфон выключился, попробуйте сначала охладить его, однако следует избегать слишком резкого перепада температур.

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Если телефон всё-таки перегрелся, в нём перестают работать некоторые приложения или даже может погаснуть дисплей. Как предотвратить перегрев смартфона, а также что делать, если это всё же произошло, рассказывает OBOZ.UA.

Почему телефон может перегреться

Летом, помимо жары, телефон также перегревается, если им непрерывно пользуются. К тому же существенную роль здесь играет просмотр видео и видеоигры, которые нагружают процессор. В итоге устройство не только может перегреться, но и быстро разряжается.

Какие признаки того, что телефон перегрелся

Прежде всего это ощущается на ощупь – корпус становится очень горячим.

Могут перестать работать некоторые программы – например, вспышка при фотографировании или даже сама камера. Так телефон пытается снизить температуру.

Может погаснуть дисплей, хотя заряда при этом будет достаточно.

Как снизить температуру

Закройте все лишние приложения, без которых можно обойтись, и уменьшите яркость устройства. А лучше вообще выключить его на некоторое время.

Положите в темное место – подальше от солнца и источников тепла.

Как предотвратить перегрев смартфона

Не кладите телефон на солнце

Допустимой температурой для использования телефона (будь то iPhone или Android) считается диапазон от -10 до +35 градусов. Поэтому не стоит класть телефон под прямые солнечные лучи, например, на пляже или на подоконнике. Если смартфон перегреется, он может выключиться, даже если заряда хватит. Также во время жары может сесть аккумулятор в гаджете и повредиться дисплей.

Закройте приложения, которые потребляютмного ресурсов

Речь идет об играх, видеороликах и других приложениях, во время работы которых телефон потребляет много ресурсов. Соответственно, при активном использовании этих приложений повышается температура аккумулятора, в результате чего он может перегреться и выйти из строя. Если совсем не пользоваться этими приложениями не получается, то делайте перерывы каждые 15 минут.

Также меньше фотографируйте и снимайте видео – на это телефон тоже тратит много энергии. Кроме того, не используйте несколько приложений одновременно – это также перегружает телефон.

Снимите чехол

Если телефон перегрелся, стоит снять с него все силиконовые, кожаные и пластиковые аксессуары — они действуют как теплоизоляционная коробка. И хотя они призваны защищать смартфон от повреждений, в данном случае мешают отводу тепла. Летом желательно носить телефон без чехла.

Отключите LTE

Специалисты рекомендуют отключить высокоскоростную передачу данных на телефонах при слабом сигнале, ведь это только создаст дополнительную нагрузку на процессор.

Охлаждение смартфона

Если телефон сильно перегрелся, эксперты советуют его охладить. В этом поможет кондиционер или вентилятор, также можно охладить его с помощью фена – холодного потока воздуха. Однако не кладите смартфон в холодильник, ведь из-за резкого перепада температуры он может окончательно выйти из строя.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что за смартфонами могут следить с помощью скрытых программ или стороннего доступа к данным. При этом существует ряд характерных признаков, которые могут сигнализировать о потенциальной угрозе при использовании устройства.

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