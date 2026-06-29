Оккупанты разграбили захваченный заповедник "Аскания-Нова": результаты расследования

Оккупационные власти и связанные с ними лица разграбили захваченный биосферный заповедник "Аскания-Нова" и вывезли редких животных в Крым. Следствие установило, что речь шла не о "перемещении", как это представляли оккупанты, а о незаконном изъятии уникальных животных из природно-заповедного фонда Украины.

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Правоохранители уже сообщили о подозрении фигуранту дела и задокументировали ущерб в десятки миллионов гривен. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и в Службе безопасности Украины.

Что известно

По данным следствия, организатором схемы стал 58-летний крымский бизнесмен, основатель Ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган". Он действовал в сговоре с оккупационным "директором" биосферного заповедника "Аскания-Нова", назначенным российской администрацией.

В рамках этой договоренности в марте 2024 года из заповедника незаконно вывезли редких животных: трех взрослых особей серой украинской породы крупного рогатого скота и десять зебр Чапмана. Их переместили на территорию временно оккупированного Крыма в частные зверинцы.

Правоохранители отмечают, что такие действия квалифицируются как нарушение законов и обычаев войны, поскольку "Аскания-Нова" является объектом природно-заповедного фонда международного значения и входит в сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Территория также находится под защитой норм международного гуманитарного права.

Кроме того, следствие установило масштабы нанесённого ущерба. Стоимость незаконно вывезенных животных оценивается в более чем 67,3 млн грн. В частности, вывоз серого украинского скота привел к убыткам на сумму свыше 4,2 млн грн, а перемещение зебр Чапмана – еще более 63 млн грн.

Фигуранту дела заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году в биосферном заповеднике "Аскания-Нова", расположенном на оккупированной территории Херсонской области, произошел пожар. Огонь охватил примерно 7 тыс. га земли на участке "Южная".

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