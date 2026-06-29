В Украину вернулись графики отключений света: какой режим будет действовать в энергосистеме 30 июня
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На фоне ухудшения ситуации в украинской энергосистеме 30 июня во всех регионах страны вынужденно вводятся меры по ограничению потребления электроэнергии. Основной причиной дефицита стал значительный рост нагрузки на систему из-за жаркой погоды.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что ограничения для различных категорий клиентов будут действовать в вечерние часы пиковой нагрузки:
- Для промышленности и бизнеса: с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.
- Для бытовых потребителей: с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений (ГПО) для всех категорий потребителей. Общий объем ограничений составит от 0,5 до 1 очереди.
Важное предупреждение для граждан
Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме страны остается динамичной и может оперативно меняться в зависимости от уровня нагрузки и погодных условий. Гражданам настоятельно рекомендуется следить за точными графиками отключений по конкретным адресам на официальных ресурсах, сайтах и страницах в соцсетях местных операторов системы распределения (облэнерго).
В целом же узнать, будут ли отключать свет в вашем регионе, можно на официальных страницах облэнерго:
Отключения электричества в Украине: почему вновь ввели графики
Одной из главных причин введения графиков почасовых отключений стала аномальная для июня жара, признают в облэнерго. Из-за высоких температур резко растет потребление электроэнергии, поскольку массово работают кондиционеры и системы охлаждения как в жилых домах, так и в торговых центрах, офисах, на предприятиях и складах.
Дополнительным фактором остается состояние энергосистемы после российских атак. В Украине продолжается восстановление поврежденных энергообъектов, поэтому возможности системы остаются ограниченными, а рост нагрузки в жару может приводить к дефициту мощности.
Кроме того, высокие температуры сами по себе создают риски для работы энергетической инфраструктуры. Жара может вызывать аварии на оборудовании, в частности выход из строя кабельных муфт, линий электропередач и других элементов сети, что ухудшает надежность электроснабжения и может потребовать применения графиков отключений.
Как сообщал OBOZ.UA, при этом в "Укрэнерго" ожидают, что при сохранении высокой температуры в течение недели и возобновлении массированных атак России на энергосистему уже в июле-августе придется прибегнуть к аварийным отключениям. Их общая продолжительность может составлять до 5 часов в сутки.
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