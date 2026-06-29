В Украину вернулись графики отключений света: какой режим будет действовать в энергосистеме 30 июня

На фоне ухудшения ситуации в украинской энергосистеме 30 июня во всех регионах страны вынужденно вводятся меры по ограничению потребления электроэнергии. Основной причиной дефицита стал значительный рост нагрузки на систему из-за жаркой погоды.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что ограничения для различных категорий клиентов будут действовать в вечерние часы пиковой нагрузки:

Для промышленности и бизнеса: с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.

с будут действовать графики ограничения мощности. Для бытовых потребителей: с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений (ГПО) для всех категорий потребителей. Общий объем ограничений составит от 0,5 до 1 очереди.

Важное предупреждение для граждан

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме страны остается динамичной и может оперативно меняться в зависимости от уровня нагрузки и погодных условий. Гражданам настоятельно рекомендуется следить за точными графиками отключений по конкретным адресам на официальных ресурсах, сайтах и страницах в соцсетях местных операторов системы распределения (облэнерго).

В целом же узнать, будут ли отключать свет в вашем регионе, можно на официальных страницах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Отключения электричества в Украине: почему вновь ввели графики

Одной из главных причин введения графиков почасовых отключений стала аномальная для июня жара, признают в облэнерго. Из-за высоких температур резко растет потребление электроэнергии, поскольку массово работают кондиционеры и системы охлаждения как в жилых домах, так и в торговых центрах, офисах, на предприятиях и складах.

Дополнительным фактором остается состояние энергосистемы после российских атак. В Украине продолжается восстановление поврежденных энергообъектов, поэтому возможности системы остаются ограниченными, а рост нагрузки в жару может приводить к дефициту мощности.

Кроме того, высокие температуры сами по себе создают риски для работы энергетической инфраструктуры. Жара может вызывать аварии на оборудовании, в частности выход из строя кабельных муфт, линий электропередач и других элементов сети, что ухудшает надежность электроснабжения и может потребовать применения графиков отключений.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом в "Укрэнерго" ожидают, что при сохранении высокой температуры в течение недели и возобновлении массированных атак России на энергосистему уже в июле-августе придется прибегнуть к аварийным отключениям. Их общая продолжительность может составлять до 5 часов в сутки.

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