Путин назвал место, где готов встретиться с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин заявил о возможной готовности к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, в случае проведения такой встречи её можно организовать в столице Беларуси – Минске.

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В то же время он упомянул о предыдущих этапах российско-украинских переговоров и контактах с США. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на интервью Путина пропагандисту Павлу Зарубину.

Место возможных переговоров

Путин заявил, что белорусская площадка якобы может быть использована для будущих переговоров между Украиной и Россией.

Он подчеркнул, что белорусский лидер Александр Лукашенко, по его словам, готов содействовать любым инициативам, которые якобы направлены на "мирное урегулирование".

Также он напомнил, что предыдущие российско-украинские переговоры в 2022 году начинались именно в Минске, а в 2014 году там были подписаны так называемые Минские соглашения.

"Уверен, что, если дело когда-нибудь дойдет до переговоров, то можно будет использовать и белорусские возможности. Знаю позицию Александра Григорьевича (самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко – ред.), он готов всячески поддерживать всё, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами", – сказал диктатор.

Заявления о контактах с США

Отдельно Путин прокомментировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, заявив, что тогда стороны не достигли никаких формальных договоренностей.

В то же время он утверждает, что обсуждались возможные варианты завершения войны против Украины и определенные компромиссные предложения.

По его словам, российская сторона якобы согласилась рассмотреть предложенные условия, однако других вариантов от американской стороны не поступало.

Путин также заявил, что ожидает дальнейших контактов с представителями администрации США, в частности со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Он отметил, что новая встреча может состояться в Москве после завершения "горячей фазы" событий на иранском направлении.

"Мы ожидаем, что после завершения всех событий "горячей фазы" на иранском направлении прибудут представители администрации США, с которыми мы уже неоднократно встречались в Москве, и готовы продолжить переговоры и обсуждение тех деталей и условий, если не договоренностей, то тем, которые обсуждались в Анкоридже", — подытожил российский диктатор.

Напомним, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уверен: если пока что оккупированный Крым останется без топлива и электричества, то Кремль сядет за стол переговоров. Это понимает и военно-политическое руководство Украины, и именно поэтому украинские защитники, помимо прочего, сосредоточены на пресечении вражеской логистики на оккупированный полуостров.

Также OBOZ.UA сообщал, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина сейчас находится в сильной позиции на поле боя, а России пора начать переговоры о замораживании линии фронта. Такое заявление он сделал 25 июня во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

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