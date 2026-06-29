Требовал почти $1 млн взятки за "крышу" над колл-центрами: скандальному народному депутату предъявлено подозрение

Правоохранительные органы подозревают действующего народного депутата Николая Тищенко ("Слуга народа") в попытке получить более 1 млн долларов неправомерной выгоды за "решение вопроса" с деятельностью сети колл-центров, где он якобы обещал оказывать влияние на конкурентов и прикрывать отдельные структуры. Также следствие считает, что он легализовал около 12,6 млн грн посредством фиктивного дарения средств и внес ложные данные об этих деньгах в декларацию, используя это для их "узаконивания".

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О подозрении сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Правоохранители официально имя не называют, однако фото и материалы дела указывают на Николая Тищенко. В частности, это также подтверждают в Центре противодействия коррупции (ЦПК). Дело касается вероятных попыток оказания влияния на деятельность сети так называемых "колл-центров", которые, по данным правоохранителей, могут быть связаны с мошенническими схемами.

В чем подозревают народного депутата

По материалам следствия, в августе 2023 года депутат якобы обратился к лицу, которое считал причастным к организации колл-центров, с просьбой предоставить более 1 миллиона долларов США в виде неправомерной выгоды. В ответ, как утверждают правоохранители, он мог обещать:

не вмешиваться в деятельность части колл-центров;

содействовать устранению конкурентов;

использовать свое политическое влияние для "решения вопросов" в этой сфере.

При этом, по данным НАБУ и САП, фактического получения средств не произошло. Отдельный эпизод дела касается возможного отмывания средств.

Следствие считает, что депутат мог легализовать около 12,6 млн грн, оформив фиктивный договор дарения со своей бывшей женой. Правоохранители отмечают, что официальных доходов для такого "подарка" у нее не было, и фактической передачи средств не произошло. Отмечается, что договор мог быть использован для создания видимости законного происхождения денег.

Впоследствии эти средства, по версии следствия, были внесены в ежегодную декларацию как официальный доход. НАБУ и САП продолжают следственные действия, устанавливают все обстоятельства возможных правонарушений и проверяют информацию о других лицах, которые могли быть вовлечены в эти схемы. Окончательную оценку действиям фигурантов должен дать суд.

"Пленки" и общественный резонанс

Параллельно в СМИ и социальных сетях ранее появлялись материалы, которые называют "записями разговоров" лица с голосом, похожим на голос Николая Тищенко. В этих материалах, которые распространяют анонимные Telegram-каналы, речь идет о якобы обсуждении:

"закрытия" или "неприкосновенности" отдельных колл-центров;

распределения влияния на рынке;

возможного использования групп людей для давления на офисы;

взаимодействия с "нужными" структурами в бизнесе.

В то же время достоверность этих записей официально не подтверждена, а сами материалы пока рассматриваются как часть информационного контекста дела. Сам Николай Тищенко отрицает какую-либо причастность к обнародованным записям и заявляет, что они являются подделкой.

Он утверждает, что аудиозаписи могли быть созданы с помощью нейросетей или других технологий искусственного интеллекта, и подчеркивает, что никогда не вел подобных переговоров. По его словам, в будущем могут появляться новые записи, которые также будут "сфальсифицированными", а сам он рассматривает их как часть информационной кампании. Также он подчеркивает, что ранее публично выступал против деятельности мошеннических колл-центров.

Мошеннические колл-центры в Украине в последние годы стали одной из самых масштабных схем телефонного мошенничества. Они работают как организованные структуры, которые звонят гражданам, представляясь банками или государственными органами, и выманивают личные данные или деньги.

По оценкам финансовых учреждений, только за один месяц убытки от подобных схем могут составить десятки миллионов гривен. Основная доля таких преступлений приходится на так называемую социальную инженерию, когда жертву убеждают добровольно передать данные или средства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бывшему председателю правления украинского банка было предъявлено подозрение по делу о незаконных финансовых операциях на сумму свыше 210 млн грн. По версии следствия, банкир за вознаграждение помогал предпринимателю открывать счета, проводить рискованные платежи и обходить внутренний финансовый мониторинг.

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