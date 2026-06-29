Уния Молдовы с Румынией: чужие запасные двери и украинский коридор ожидания

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Уния Молдовы с Румынией не похожа на романтическую мечту о "двух берегах Прута". За этой темой стоит более холодный механизм: маленькое государство, зажатое между Москвой, Брюсселем, собственными сепаратистскими очагами и слабой институциональной базой, ищет аварийный выход. Не красивую идею. Не историческую поэзию. Выход. У Молдовы есть то, чего нет у Украины: потенциальные запасные двери в европейское пространство через государство-член ЕС и НАТО. Украина может войти в ЕС только как Украина. Молдова теоретически может войти как Молдова или раствориться в румынском государственном пространстве. Именно эта разница должна интересовать Киев. Не молдавская романтика. Не румынская историческая ностальгия, а геополитическая асимметрия.

Мая Санду сказала вслух то, что ранее молдавская политика держала в полутени: на референдуме она лично проголосовала бы за объединение с Румынией. В то же время она признала отсутствие большинства, поддерживающего такой сценарий, и назвала вступление в ЕС более реалистичной целью. Reuters также привёл цифру, которая весит больше десятков речей: примерно 1,5 миллиона молдаван уже имеют румынское гражданство. Для страны с населением около 2,4 миллиона такая цифра означает не "культурную близость", а полуинституциональный переход значительной части общества в правовое пространство соседнего государства.

Юридический союз в ближайшем будущем маловероятен. Конституция Молдовы определяет республику как суверенное, независимое, унитарное и неделимое государство; ее территория провозглашена неотчуждаемой. Конституционные барьеры высоки, а изменение базовых положений о суверенитете и государственном единстве требует не политического порыва, а сложной процедуры, референдума и широкой легитимности. Но политика работает не только благодаря тому, что можно сделать завтра. Политика работает благодаря сценариям, которые все вынуждены учитывать. Полная уния может оставаться сложной, рискованной и отдаленной. Ползучая интеграция – уже работает. Паспорта, язык, образование, энергетика, дороги, СМИ, финансовые программы, координация в сфере безопасности, румынский патронат в Брюсселе.

Уния не обязательно должна начинаться с торжественного акта. Она может годами проникать через документы, университеты, электросети, учебники, избирательные кампании, инфраструктурные проекты и гражданство.

Le Monde трактует сигнал Санду именно как инструмент усиления молдавских переговоров о евроинтеграции: большинство, согласно августовскому опросу 2025 года, выступало против воссоединения, но уния работает как средство давления на Брюссель и как аргумент в пользу отделения молдавского пути от украинского.

Молдова может сказать: если нас долго будете держать в европейском прихожей, мы поднимем ставки через Румынию. Украина так сказать не может. Нам некуда "встроиться". Нет соседнего государства-члена ЕС, с которым Украина могла бы объединиться и автоматически получить место за европейским столом. Мы либо входим как Украина, либо остаемся в коридоре кластеров, условий, вето, "постепенной интеграции" и брюссельской моральной терапии. Для ЕС Молдова удобна. Маленькая, дешевле, символическая, без большой войны, без аграрного землетрясения, без армии, способной изменить баланс восточного фланга, без восстановления на сотни миллиардов. Кишинев можно сделать витриной: смотрите, расширение живёт, Европа не сдала восточное направление, Москва не остановила проевропейский курс. Украина же выглядит для старой Европы иначе: война, земля, агросектор, армия, бюджет, промышленность, миллионы людей, оккупированные территории, будущее перераспределение власти в ЕС. Членство Украины – это не просто "еще одна страна". Оно перестраивает Союз.

Именно поэтому Молдову можно рассматривать как успешную историю, а Украину – как сложное дело.

Кишинев в этой логике не враг. Он делает то, что должно делать государство: ищет кратчайший путь к безопасности. Молдова действительно находится под давлением России. Референдум 2024 года по закреплению европейского курса в Конституции прошел с минимальным перевесом – 50,39% против 49,61%; Мая Санду говорила о внешнем вмешательстве, подкупе, дезинформации и попытках сорвать голосование. В Гагаузии ещё в 2014 году 98,4% участников голосования поддержали вступление в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, 97,2% выступили против дальнейшей интеграции с ЕС, а 98,9% поддержали право Гагаузии провозгласить независимость в случае объединения Молдовы с Румынией.

То есть молдавское государство держится не на бетоне, а на тонком политическом шве. Санду не балуется сценариями. Она ищет рычаги. Уния с Румынией работает именно как рычаг – против Москвы, против медлительного Брюсселя, против внутреннего пророссийского болота.

Если Молдова всё глубже входит в румынскую орбиту, Бухарест резко усиливает своё влияние. Днестр, Прут, Дунай, Черное море, логистика в Одесскую область, энергетические коридоры, Приднестровье, Гагаузия, безопасность юго-восточной Европы – все это придает Румынии новый вес. Для Украины такое развитие событий может быть полезным, если Румыния выступает в качестве союзника в сдерживании России. Опасность возникает тогда, когда Бухарест начинает говорить о регионе не вместе с Киевом, а в обход Киева. Румыния – не благотворительный старший брат. Румыния – государство. Государство всегда превращает историю, паспорта, язык, инфраструктуру и безопасность в влияние. Польша тоже союзник, но одновременно защищает своих фермеров, оказывает давление исторической политикой и нормализует крестовую оптику. Венгрия – член ЕС, но использует меньшинство в Закарпатье как рычаг против вступления Украины. Москва начинала с "исторических формул", "общих вод" и "одного народа", а затем принесла танки, мосты и иски. Соседи не руководствуются украинскими интересами. Они руководствуются своими собственными.

Механика везде похожа: сначала чужой центр задает рамки, затем получает моральную юрисдикцию, а впоследствии выдвигает политическое требование. В предыдущем анализе эта логика уже была сформулирована через право на название территории: кто называет – тот претендует; кто молчит – тот соглашается на чужое название.

Молдавско-румынский случай не копирует польский или российский. Здесь действительно существует языковое, историческое и паспортное единство. Но украинская доктрина не позволяет успокаиваться ни одной красивой формулой. Даже дружественный сценарий, когда он меняет баланс у наших границ, требует не симпатий, а расчета.

Самый острый узел – Приднестровье. Без него вся речь об унии выглядит как карта без мин. На самом деле мина лежит прямо у Одесской области. В случае ускорения унионистского сценария возникнут вопросы, от которых в Брюсселе предпочитают отводить глаза: Молдова входит в состав Румынии с Приднестровьем или без него? Станет ли российский анклав проблемой для Румынии, НАТО и ЕС или останется "серой зоной" между Днестром и Украиной?

Использует ли Москва гагаузский и приднестровский факторы для новой дестабилизации? Получит ли Украина рядом с югом ещё более токсичный узел, но уже в новой международной конфигурации?

Из-за безопасности Одесской области, Дуная, Чёрного моря и юго-западного фланга. Приднестровье – не только молдавская проблема. Российское присутствие у украинской границы автоматически делает его украинским вопросом.

Гагаузия – второй детонатор. В случае реального движения к унии Москва вытащит стандартный набор: "защита автономии", "румынская аннексия", "право на самоопределение", "опасность для меньшинств", "уничтожение молдавской государственности". Украина видела такую технологию в Крыму, на Донбассе, в Закарпатье в венгерской версии, в польских исторических претензиях в более мягкой форме. Сначала "защита", затем "особый статус", затем внешний покровитель, затем анклав.

Молдавская уния также затрагивает наш евроинтеграционный курс. Когда Украина и Молдова шли одним пакетом, блокирование украинского процесса автоматически ударяло по Молдове. Брюссель был вынужден признать: венгерское вето против Украины тормозит целое восточное направление. Теперь Молдову можно выделить отдельно. Расширение, мол, продолжается. Кишинев движется. А Украина – большая, воюющая, дорогостоящая, аграрно опасная, политически сложная. Ей нужны ещё суды, борьба с коррупцией, кластеры, "институциональная готовность", "без shortcuts", "постепенная интеграция".

Молдавский успех может стать ширмой для украинской "стоянки".

Кишинев выигрывает пространство для маневра. Бухарест выигрывает региональный вес. Брюссель получает показательный пример расширения без необходимости быстро решать украинский узел. Москва получает повод для игры в Приднестровье и Гагаузии. Украина рискует остаться один на один с очередью, где у каждого соседа есть свои интересы: Венгрия – Закарпатье, Польша – сельское хозяйство и память, Франция – фермеры, Германия – институциональная осторожность, Румыния – молдавское пространство, ЕС – постепенная интеграция без гарантии полноправного голоса.

Украина воюет за Европу, но часто торгуется с Европой как проситель. Мы апеллируем к жертве. Европа аплодирует. Затем возвращается к бюджету, фермерам, процедурам, вето и собственным страхам. Кровь без институциональной силы превращается в моральную декорацию. Сила начинается там, где Украина становится незаменимой не в речах, а в энергетике, обороне, Черном море, продовольствии, логистике, промышленности, региональных коалициях и безопасности восточного фланга.

Доктрина украинских интересов в отношении молдавско-румынского союза должна звучать без истерики и без наивности. Украина признает право Молдовы самостоятельно определять своё будущее. Украина поддерживает выход Молдовы из российской орбиты. Украина приветствует румынскую помощь Молдове, если она ослабляет Москву. Украина не принимает никаких договоренностей относительно Приднестровья, Дуная, Одесской области, юго-западного фланга и черноморской безопасности без Киева. Украина не позволяет молдавскому успеху в ЕС стать ширмой для собственного пожизненного ожидания. Украина создает трехсторонний механизм Киев–Кишинев–Бухарест не для фото, а для жесткой координации в сферах безопасности, логистики, энергетики, контрразведки, границ, портов и Приднестровья.

Самое важное: Украина должна перестать воспринимать себя как страну, которую кто-то "ведет" в Европу. Такая лексика превращает нас в объект. Украина должна воспринимать себя как силу, которая перестраивает регион. Иначе нас разложат на функции: фронт для ЕС, буфер для НАТО, агропромышленность для рынка, рабочая сила для соседей, вечный кандидат для Брюсселя.

Полная уния Молдовы с Румынией в ближайшее время маловероятна. Постепенная интеграция Молдовы в румынское пространство уже продолжается. Уния как аргумент против медлительного ЕС уже работает. Уния как кризисный сценарий в случае российской дестабилизации не лежит в зоне фантастики. Для Украины такой процесс означает изменение расклада сил у собственной границы.

Страны проигрывают не только тогда, когда на них нападают. Они проигрывают и тогда, когда соседи находят запасные двери, а они продолжают стоять в очереди, надеясь, что их когда-нибудь позовут за заслуги.