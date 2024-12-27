Дрался с травмой? В команде Усика сделали откровенное признание о реванше с Фьюри

Катмен объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) Расс Анбер назвал доминирующей победу украинца над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 23 КО) в реванше. Американец признался, что его удивила та легкость, с которой наш соотечественник защитил свои титулы, несмотря на проблемы с глазом, возникших по ходу поединка.

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Об этом Анбер заявил в интервью проекту Luckypunch.net. Представитель команды Усика выразил уверенность, что Фьюри сумел выиграть максимум три раунда, а Александр полностью нивелировал преимущество Тайсона в физических данных и просто преподал ему урок бокса.

"Я был сосредоточен на работе. У Усика были проблемы с глазом. Перед боем я говорил, что непросто победить такого высокого и габаритного боксера, как Фьюри. Но я был удивлен, насколько легко прошел бой. Я ожидал более тяжелого и близкого боя. Но это была доминация. 9-3 по раундам в пользу Усика. Фьюри даже особо не попадал по Усику. Никаких сомнений в его победе. Олимпийский чемпион, абсолютный чемпион в тяжелом весе, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе... Он – легенда", – сказал Анбер.

Напомним, что бой Усик – Фьюри 2 завершился победой украинского боксеру единогласным решением со счетом 116-112 трижды. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения Александру Усику в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века.

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