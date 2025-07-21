Дочь экс-игрока сборной России посетила бой Усика и вынудила отца оправдываться перед росСМИ

Легендарный футболист сборной России Александр Мостовой нарвался на неудобные вопросы кремлевской пропаганды о том, почему его дочь Эмма посетила бой Александра Усика (24-0, 15 КО) и Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО). Бывший игрок московского "Спартака" и испанской "Сельты" в ответ отметил, что не видит ничего плохого в этом поступке.

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Об этом Мостовой заявил в интервью порталу Sport24. Участник ЧМ-98, Евро-96 и Евро-2004 добавил, что его дочь больше увлекается футболом, а вечер бокса на легендарном стадионе "Уэмбли" 19 июля посетила за компанию со своими знакомыми и друзьями.

"Моя дочь Эмма просто поехала к друзьям в Лондон, поэтому и сходила на бой Усика и Дюбуа. Она не фанатка бокса, просто решила с друзьями сходить. Моя дочь – фанатка футбола! У нее друзья живут в Испании и следят за всем этим", – сказал Мостовой.

Напомним, наш соотечественник нокаутировал британца в пятом раунде боя. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. В свою очередь, ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) попросил Александра больше не драться с британцами.

Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А британский супертяж Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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