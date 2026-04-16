Зеленский в Нидерландах встретился с королем и премьером страны: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Нидерланды, где провел ряд официальных встреч на высшем уровне. В частности, глава государства пообщался с королем Нидерландов Виллемом-Александром и премьер-министром Робом Йеттеном.

Детали переговоров пока не раскрываются. Об этом OBOZ.UA сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По информации спикера, встречи состоялись сегодня во время пребывания Зеленского в Нидерландах. Президент провел переговоры как с монархом, так и с главой правительства страны.

Других подробностей относительно повестки дня или тем обсуждения пока не сообщается. Ожидается официальная информация.

