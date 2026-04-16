'Проклятие привлекательности'. Американский садовник стал жертвой похотливых комментариев после невинного видео с цветами: как он выглядит

В соцсетях Нью-Йоркского ботанического сада ограничили комментарии под видео с одним из сотрудников после волны сексуализированных реакций интернет-пользователей. Причиной такого внимания стала внешность героя ролика: пользователи массово отреагировали на кадры, где Крис Эллиотт появился в облегающих джинсах и свитере во время демонстрации цветущей вишни.

Видео дня

Как сообщают в New York Post, именно этот видеофрагмент быстро набрал более 100 тысяч просмотров, однако вместо обсуждения растений в комментариях начали доминировать личные и откровенные сообщения. В результате администрация сада была вынуждена отключить комментарии как в TikTok, так и в Instagram под отдельными публикациями, где появлялся Эллиотт.

Крис Эллиотт занимает должность помощника куратора в Нью-Йоркском ботаническом саду и регулярно участвует в создании образовательного контента о растениях. В видео, которое вызвало резонанс, он рассказывал о сезоне цветения сакуры, стоя на фоне цветущих деревьев.

До момента ограничения доступа пользователи оставляли многочисленные комментарии, которые не касались темы видео. Среди них были как завуалированные комплименты, так и более откровенные обращения. В частности, подписчики писали "Ну, привет, Крис", "Этот человек никак не одинок", "Дорогой, ты одна из моих любимых орхидей", использовали эмодзи с намеками и делали сравнения с растениями в романтизированно-сексуализированном контексте.

Скриншоты реакций, которые распространил источник, свидетельствуют: часть комментариев переходила границу обычной симпатии. Один из пользователей, который обратил внимание на ситуацию, назвал это сексуальными домогательствами в онлайне и отметил, что ни одно из таких сообщений не касалось собственно цветов или работы садовника.

Сам источник объяснил: "Это проклятие привлекательности. И оно свойственно не только женщинам". Речь о явлении, когда внешность человека становится причиной чрезмерного внимания, что затмевает его профессиональную деятельность.

Сам Крис Эллиотт и представители ботанического сада публично не комментировали инцидент.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.