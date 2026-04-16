Знаменитый украинский спортивный врач умер из-за ошибки в продуктовом магазине

Максим Иншаков
Во Львове умер известный спортивный врач Зиновий Полянский после отравления пізньоцвітом осіннім, которое было куплено по ошибке. Его жена также была госпитализирована, правоохранители открыли уголовное производство.

Инцидент произошел 6 апреля: супруги употребили листья растения, приобретенного в магазине под видом черемши. После этого оба оказались в реанимации Университетской больницы ЛНМУ имени Даниила Галицкого с предварительным диагнозом отравления неизвестным веществом.

12 апреля 67-летний Зиновий Полянский умер в больнице. Состояние его жены медики оценивают как средней тяжести, точную причину отравления еще должны установить эксперты.

По данным ZAXID.NET, речь идет о смертельно ядовитом растении пізньоцвіт осінній. Сын умершего Станислав Полянский сообщил, что листья были куплены не на рынке, а в магазине на пересечении улиц Лычаковской и Тракта Глинянского.

"Я лично разговаривал с продавцом, который подтвердил, что это растение ему передал знакомый", — сообщил Станислав Полянский.

Познецвет осенний содержит сильные токсины и не имеет антидота. Станислав Полянский уточнил, что листья могли находиться в пучке черемши, из которого был приготовлен салат.

Состояние супругов резко ухудшилось через несколько часов после употребления: появились симптомы сильного пищевого отравления, после чего у мужчины начали отказывать органы. Спасти его не удалось.

Полиция расследует обстоятельства произошедшего. "При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины с дополнительной отметкой — несчастный случай", — сообщила руководитель окружной прокуратуры Юлия Кулинич.

Зиновий Петрович Полянский был известным украинским спортивным врачом и специалистом в области спортивной медицины, чья жизнь и деятельность были тесно связаны со Львовом.

  • Спортивная медицина: Много лет занимал должность заведующего медицинской частью Львовского профессионального колледжа спорта.
  • Сопровождение соревнований: Был ключевой фигурой в медицинском обеспечении спортивных мероприятий Львовщины. В частности, он активно работал на соревнованиях по водному поло и боксу.
  • Авторитет в сообществе: Коллеги и воспитанники вспоминают его как высококвалифицированного специалиста, который внес значительный вклад в развитие физической культуры и здоровья молодых атлетов
Для справки: чемерица и пізньоцвіт осінній внешне похожи на черемшу, из-за чего их легко перепутать ранней весной. Употребление этих растений может привести к тяжелому отравлению.

Листья черемши мягкие и имеют выраженный чесночный запах, тогда как у чемерицы они плотные, широкие и с прожилками, а у пізньоцвіта осіннього — более толстые, жесткие и с характерной формой верхушки.

Отравление сопровождается тошнотой, рвотой, нарушением глотания, жжением во рту, сильной диареей, снижением температуры тела и давления. При появлении симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу, поскольку такое отравление может быть смертельным.

