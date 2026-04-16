Во Львове умер известный спортивный врач Зиновий Полянский после отравления пізньоцвітом осіннім, которое было куплено по ошибке. Его жена также была госпитализирована, правоохранители открыли уголовное производство.

Инцидент произошел 6 апреля: супруги употребили листья растения, приобретенного в магазине под видом черемши. После этого оба оказались в реанимации Университетской больницы ЛНМУ имени Даниила Галицкого с предварительным диагнозом отравления неизвестным веществом.

12 апреля 67-летний Зиновий Полянский умер в больнице. Состояние его жены медики оценивают как средней тяжести, точную причину отравления еще должны установить эксперты.

По данным ZAXID.NET, речь идет о смертельно ядовитом растении пізньоцвіт осінній. Сын умершего Станислав Полянский сообщил, что листья были куплены не на рынке, а в магазине на пересечении улиц Лычаковской и Тракта Глинянского.

"Я лично разговаривал с продавцом, который подтвердил, что это растение ему передал знакомый", — сообщил Станислав Полянский.

Познецвет осенний содержит сильные токсины и не имеет антидота. Станислав Полянский уточнил, что листья могли находиться в пучке черемши, из которого был приготовлен салат.

Состояние супругов резко ухудшилось через несколько часов после употребления: появились симптомы сильного пищевого отравления, после чего у мужчины начали отказывать органы. Спасти его не удалось.

Полиция расследует обстоятельства произошедшего. "При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины с дополнительной отметкой — несчастный случай", — сообщила руководитель окружной прокуратуры Юлия Кулинич.

Зиновий Петрович Полянский был известным украинским спортивным врачом и специалистом в области спортивной медицины, чья жизнь и деятельность были тесно связаны со Львовом.

Спортивная медицина : Много лет занимал должность заведующего медицинской частью Львовского профессионального колледжа спорта.

: Много лет занимал должность Львовского профессионального колледжа спорта. Сопровождение соревнований : Был ключевой фигурой в медицинском обеспечении спортивных мероприятий Львовщины. В частности, он активно работал на соревнованиях по водному поло и боксу .

: Был ключевой фигурой в медицинском обеспечении спортивных мероприятий Львовщины. В частности, он активно работал на соревнованиях по и . Авторитет в сообществе: Коллеги и воспитанники вспоминают его как высококвалифицированного специалиста, который внес значительный вклад в развитие физической культуры и здоровья молодых атлетов

Для справки: чемерица и пізньоцвіт осінній внешне похожи на черемшу, из-за чего их легко перепутать ранней весной. Употребление этих растений может привести к тяжелому отравлению.

Листья черемши мягкие и имеют выраженный чесночный запах, тогда как у чемерицы они плотные, широкие и с прожилками, а у пізньоцвіта осіннього — более толстые, жесткие и с характерной формой верхушки.

Отравление сопровождается тошнотой, рвотой, нарушением глотания, жжением во рту, сильной диареей, снижением температуры тела и давления. При появлении симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу, поскольку такое отравление может быть смертельным.

