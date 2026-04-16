Как сообщает ANSA, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила включить в мирный план для Украины предоставление гарантий безопасности по образцу статьи 5 Договора о НАТО.

Далі текст мовою оригіналу.

Нагадаю у цьому зв’язку пункт 7 статті 42 Договору про ЄС:

"7. У разі, якщо держава-член зазнає збройної агресії на його території, інші держави-члени мають надати їй допомогу й сприяння усіма можливими для них засобами згідно зі статтею 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй. Це не стосується особливого характеру політики безпеки й оборони деяких держав-членів.

Зобов’язання й співробітництво в цій царині продовжують відповідати зобов’язанням, що прийняті в межах Організації Північноатлантичного Договору, яка для держав, що входять до її складу, залишається фундаментом їхньої колективної оборони й інстанцією для її здійснення."

Це - теж за зразком статті 5 Вашингтонського договору ("Статуту НАТО") й навіть краще, адже містить значно більш конкретне формулювання, ніж "дії, які вважатимуться за потрібні".

Тож якщо вже йтиметься про гарантії, то нам треба саме в редакції від ЄС, але без зайвого другого речення першого абзацу.

Тоді все залежатиме від того, хто такі гарантії надасть. Мабуть, Німеччини, Великої Британії, Франції й Італії цілком вистачило б.