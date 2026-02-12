Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за проявления внимания к ситуации с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. Представитель страны-агрессора возмутился, что организация долго утверждала решение о дисквалификации нашего соотечественника на Играх-2026 в Милане за "шлем памяти".

Об этом Ваильев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал изображение на головном уборе Гераскевича убитых в результате вторжения России в Украину соотечественников политической акцией, а также поддержал отстранение киевлянина.

"Браво, я могу только аплодировать этому решению. Здесь не важно, из Украины ли спортсмен, из Бразилии или какой-то другой страны, перед законом должны быть все равны. Спортсмены не должны заниматься политическими акциями на соревнованиях – они должны заниматься только спортом. Со стороны МОК этому скелетонисту оказали слишком много чести. Здесь должен быть жесткий подход: никаких лозунгов на соревнованиях", – сказал Васильев.

Напомним, российские пропагандисты выдали фантастический бред о том, что акция в память о погибших украинцах от рук армии РФ была согласована Гераскевичем с президентом Владимиром Зеленским. Сам спортсмен также обвинил МОК в том, что тот действует в интересах РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек обличил комитет в трусости перед Россией.

Кроме того, министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига пристыдил МОК. В свою очередь, Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.

