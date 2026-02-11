Согласовано с Зеленским: роспропаганда назвала 'шлем памяти' Гераскевича провокационным

Российские пропагандисты внимательно следят за ситуацией вокруг украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которому запретили выходить в шлеме с изображением погибших от рук армии РФ соотечественников на Олимпиаде-2026. При этом так называемые журналисты цинично не указывают причин смерти тех, чьи фото нанесены на экипировке.

Видео дня

Так, подконтрольное Кремлю издание "Советский спорт" выпустило материал, в котором указало, что "Гераскевич надел шлем с изображением погибших на Олимпиадах атлетов" и нарушил запрет Международного олимпийского комитета (МОК).

В свою очередь, псевдожурналисты газеты "Спорт-Экспресс" назвали поведение украинского спортсмена демаршем. По версии издания, Гераскевич своим желанием почтить память погибших в результате военной агрессии РФ хотел устроить "политическую акцию". Также там добавили, что "провокация со "шлемом памяти", скорее всего, согласована с руководством Украины", так как президент Владимир Зеленский осудил МОК.

Портал Лента.ру также написал о том, что Владислав вышел на тренировку на Олимпиаде-2026 в "шлеме с изображением погибших спортсменов". Здесь также назвали экипировку провокационной.

Ранее OBOZ.UA представил реакцию мировых СМИ на скандал со шлемом Гераскевича, которые обвинили МОК в пророссийской позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек уличил МОК в трусости перед Россией из-за ситуации с Владиславом Гераскевичем на Олимпиаде-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!