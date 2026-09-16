В Украине вводят уголовную ответственность для всех "офисников": решение по колл-центрам принято

Народні депутати України проголосували в другому читанні та в цілому за законопроєкт про боротьбу з кол-центрами. Мета документа – посилити боротьбу з т.зв. чорними кол-центрами або "офісами", які через заволодіння персональними даними виманюють у людей гроші. Організаторам шахрайських кол-центрів тепер загрожує від 7 до 12 років тюрми, а працівникам – від 5 до 10 років.

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Йдеться про проєкт закону під номером 10190 – про встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. За проголосували 313 нардепів (поименное голосование – ниже на этой странице). По фракциям и группам голоса распределились так:

"Слуга народа" – 228;

"Европейская солидарность" – 26;

"Батьківщина" – 13;

"Платформа за жизнь и мир" – 18;

"Довіра" – 19;

"Голос" – 19;

"За майбутнє" – 18;

"Восстановление Украины" – 17;

внефракционные – 19.

Також документ вирішили негайно направити президенту України на підпис. Володимир Зеленський також вносив дуже схожий документ під номером 16014. Однак депутати підтримати "комітетський" варіант, який пройшов перше читання ще в 2024 році.

Що зміниться

Кримінальний кодекс України доповнюється новими статтями. Це:

190-1 – "Електронно-комунікаційне шахрайство";

255-4 – "Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній";

255-5 – "Залучення до участі у електроннокомунікаційній шахрайській організації".

"Прийняття законопроєкту дозволить правоохоронним органам притягати до відповідальності осіб, які вчиняють шахрайські дії з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій", – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Тобто протиправною буде вважатися не лише крадіжка грошей, а й збирання, зберігання, обробка та використання персональних даних, які містять банківську таємницю з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Йтися може зокрема про:

індивідуальну облікову інформацію;

реквізити платіжного інструменту, платіжної картки;

код авторизації, з використанням електронної комунікації та/або технічнихзасобів електронних комунікацій.

Поменное голосование по законопроекту о колл-центрах

Як вже повідомляв OBOZ.UA, найпоширеніша схема шахрайських кол-центрів полягає у виманюванні доступу до онлайн-банкінгу та державних сервісів під приводом блокування картки, підозрілої транзакції або необхідності "захистити" кошти. Шахраї постійно адаптують свої методи.

Загалом в Україні можуть працювати близько 2000 шахрайських кол-центрів, які щороку заробляють десятки мільйонів доларів. Працівникам пропонують "зарплати" від $800-1500 і більше.

Раніше головним центром "офісів" вважався Дніпро. Однак через обстріли та посилення уваги правоохоронців вони дедалі активніше розповсюджуються Києвом і західними регіонами України.

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