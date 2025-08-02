Букмекеры сделали прогноз на бой Усик – Фьюри 3 и предупредили, что все ставки могут быть аннулированы

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) считается фаворитом в противостоянии с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Букмекерская контора William Hill опубликовала коэффициенты на третью схватку между знаменитыми супертяжами.

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Ставки на победу украинца принимаются с коэффициентом 1.44. Шансы Фьюри на реванш аналитики оценивают значительно ниже – победа британца идёт с коэффициентом 2.75.

Ничья, как самый маловероятный исход, получила внушительный коэффициент 21.00. При этом указано, что все ставки будут аннулированы, если бой не состоится до конца 2026 года.

Напомним, что Тайсон Фьюри собирается вернуться в бокс в следующем году. Его главной целью станет третий бой против Усика, которому он уже уступил дважды в прошлом году — сначала раздельным решением судей в мае, а затем единогласным в декабре. После второго поражения Фьюри заявил о завершении карьеры, но теперь готов к реваншу.

Тайсон Фьюри оказался в скандальной ситуации после того, как принял приглашение россиянина Умара Кремлева и поддержал турнир Международной боксерской ассоциации (IBA), связанной с РФ. Более того, британец начал публично продвигать Кремлева в соцсетях, вызывая критику.

Ранее Фьюри позволил себе пренебрежительные высказывания о боях с Александром Усиком, принижая достижения украинца. В свою очередь, его дочь Венесуэла заявила, что причиной поражений отца в поединках с Усиком стала война в Украине.

Усик 19 июля победил Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Позже Александр подтвердил завершение карьеры после того, как проведет еще два боя. При этом по информации британских СМИ, команда украинского чемпиона начала переговоры о неожиданном поединке против блогера и бойца Джейка Пола (11-1, 7 KO) .

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