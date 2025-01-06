Бриедис раскрыл, какую подставу несет Усику реванш с Дюбуа

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис выразил мнение о том, что Александру Усику (23-0, 14 КО) не выгоден поединок против Даниеля Дюбуа (22-0, 21 КО) за четыре пояса. Чем больше на кону титулов, тем больше нашему соотечественнику придется заплатить санкционирующим органам из своего гонорара.

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Об этом Бриедис заявил в эфире своего YouTube-канала, анализируя возможный реванш украинца и британца. Латвийский экс-боксер отметил, что каждая федерация забирает у спортсмена три процента в качестве оплаты за чемпионский бой, а кроме того, Усик может и проиграть.

"Боксировать за четыре пояса вообще невыгодно. Потому что каждый пояс – это минус три процента с гонорара. Да, престижно, можно один-два раза отбоксировать, когда платят большие деньги. Например, предположим Александр Усик заработал 100 миллионов. Ему надо заплатить 12 миллионов за то, что ты защищал эти пояса. 12 миллионов – это огромная сумма. Не знаю, сколько ему должны предложить, чтобы он согласился рисковать и боксировать с Дюбуа. Рисковать – потому что в боксе всегда есть место лакипанчу", – сказал Бриедис.

Ранее Дюбуа категорично высказался об Усике, у которого потребовал реванш, выскочив в ринг после победы Александра над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) 21 декабря. Британец также объяснил свой этот поступок.

Напомним, что Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде в августа 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Ранее стало известно, что Усик может отказаться от одного из чемпионских поясов ради возвращения на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

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