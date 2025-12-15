'Больше всего бесит, что Усик...' Уордли не сдержался, комментируя решение украинца драться с Уайлдером

Британец Фабио Уордли (20-1, 19 КО) возмутился поступком Александра Усика (24-0, 15 КО), которые отказался от пояса Всемирной боксерской организации (WBO) только после победы англичанина над Джозефом Паркером (36-4, 23 КО). 30-летний супертяж пожаловался на то, что теперь ему нужно защищать титул, чтобы "действительно почувствовать, что я его заслужил".

Об этом Уордли рассказал в интервью журналу Ring Magazine. Британец требовал от Усика провести бой, однако тот решил отказаться от поединка и отдать предпочтение Деонтею Уайлдеру (44-4-1, 43 КО), что также вызвало недовольство со стороны Фабио и его команды.

"Глупо говорить, что есть смысл жаловаться на завоевание чемпионского титула. Но, думаю, это тот случай. Что меня больше всего бесит, так это то, что Усик просто не освободил свой пояс до нашего боя с Джозефом. Потому что теперь мне нужно защищать его, чтобы действительно почувствовать, что я его заслужил, и все такое прочее. Усик всегда берет на себя самые сложные вызовы. Поэтому то, что он этого не делает сейчас, заставляет людей думать: подождите, что здесь происходит? Что ты делаешь? Что ты задумал?" – сказал Уордли.

WBO обязывала Усика подраться с победителем боя Уордли – Паркер, который завершился сенсационной победой британца нокаутом в 11-м раунде. После этого украинец отказался от титула, а затем заявил о желании подраться с Уайлдером.

До этого американец подтвердил проведение переговоров с украинцем касательно поединка. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом, американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил противостояние Деонтея и Александра. Также в организации выпустили официальное решение по бою.

