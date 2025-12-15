Украина, США и Европа согласовали параметры достижения мира: совместное заявление

Украина, Европа и Соединенные Штаты Америки согласовали параметры достижения мира в нашей стране. Среди прочего предусмотрено развитие ВСУ и возможность размещения в Украине миротворческих сил.

Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Финляндии Александера Стубба, лидера Франции Эммануэля Макрона, премьер-министров Великобритании Кира Стармера, Дании Метте Фредериксен, Италии Джорджи Мелони, Норвегии Йонаса Гар Стере, Польши Дональда Туска, Нидерландов Дика Схофа, Швеции Ульфа Кристерссона, и президентов Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и Европейского совета Антониу Кошти, передает "Укринформ".

Целью размещения миротворцев будет обеспечение безопасности воздушного и морского пространства, мониторинг режима прекращения огня и тому подобное.

О чем договорились политики

Лидеры согласились, что обеспечение безопасности, суверенитета и процветания Украины является важным компонентом общей евроатлантической безопасности. Они четко выразили мнение, что Украина и ее народ заслуживают независимое и суверенное будущее процветания, свободное от страха будущей российской агрессии.

Как США, так и лидеры Европы выразили свою поддержку совместной работе по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности и поддержки экономического восстановления в контексте соглашения о прекращении войны.

Это будет включать следующие обязательства:

– предоставление Украине постоянной и существенной поддержки в развитии ее вооруженных сил, которые должны иметь постоянную численность в мирное время в 800 тысяч военных, чтобы обеспечить сдерживание конфликтов и оборону территории Украины;

– многонациональные силы для Украины под руководством Европы, состоящие из вкладов стран, желающих этого, в рамках "коалиции желающих", при поддержке США. Эти силы будут способствовать восстановлению Вооруженных сил Украины, безопасности воздушного пространства Украины и поддержке более безопасного моря, в частности путем операций в Украине;

– механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США при международном участии, который будет обеспечивать раннее предупреждение о потенциальных будущих нападениях, отслеживать потенциальные нарушения режима прекращения огня и реагировать на них, а также механизм сокращения конфликта для разработки взаимных мер деэскалации, которые могут быть использованы на благо всех сторон;

– юридическое обязательство, соответствующее внутренним процедурам, принимать меры для восстановления мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения. Эти меры могут включать развертывание вооруженных сил, разведывательную и логистическую поддержку, а также экономические и дипломатические меры;

– инвестиции в будущее процветание Украины, включая предоставление значительных ресурсов для экономического и материального восстановления, взаимовыгодные торговые соглашения и учет необходимости компенсации Россией Украине нанесенного ею ущерба. В этом контексте российские государственные активы в Европейском Союзе были заморожены.

Политики также заявили: любое согласованное решение должно гарантировать долгосрочную безопасность и единство евроатлантического региона и роль НАТО в обеспечении надежного сдерживания. Они отметили, что компоненты, касающиеся ЕС и НАТО, будут обсуждаться между соответствующими членами ЕС и НАТО.

Отмечается, что Россия должна продемонстрировать свою готовность работать над достижением стойкого мира, согласившись с мирным планом президента Трампа, и взять на себя активные обязательства по прекращению военных действий, согласившись на прекращение огня.

Позиция в отношении РФ

Лидеры Украины, Европы и США договорились еще больше усилить давление на Россию, чтобы заставить Москву серьезно вести переговоры.

Лидеры Украины, Европы и США договорились еще больше усилить давление на Россию, чтобы заставить Москву серьезно вести переговоры.

Дальнейшие переговоры

Политики обязались работать над быстрым дальнейшим прогрессом в ближайшие дни и недели, чтобы совместно достичь и ратифицировать соглашение о прочном мире. Они подтверждают свою решительную поддержку президента Украины Зеленского и украинского народа в их борьбе против незаконного вторжения России и за достижение справедливого и прочного мира.

Главы государств и правительств приветствовали значительный прогресс, достигнутый в усилиях президента США Дональда Трампа по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине. Они также приветствовали тесное сотрудничество между командой президента Украины Владимира Зеленского, командой Трампа и европейскими командами в течение последних дней и недель.

Они договорились сотрудничать с президентами Трампом и Зеленским для достижения прочного мира, который будет защищать суверенитет Украины и европейскую безопасность. Главы государств и правительств высоко оценили сильную конвергенцию между Соединенными Штатами, Украиной и Европой.

Отмечается, что и другие страны могут присоединиться к этому заявлению.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры Украины и США в Берлине 14-15 декабря не были простыми, но они были продуктивными. Важно, чтобы результат – то есть окончание полномасштабной войны – был справедливым, отметил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в переговорах между Украиной и США по окончанию российско-украинской войны остаются сложные, болезненные вопросы, такие как вопрос территорий. Единого решения еще нет – у сторон разные позиции по этому поводу.

На встрече в Берлине также присутствовали европейские лидеры, которые обсуждали ключевые вопросы мирного процесса завершения войны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил: послевоенный мир для Украины должен основываться на материальных и юридических гарантиях безопасности со стороны США и Европы. Союзники Украины больше не допустят повторения ошибок Минских соглашений.

