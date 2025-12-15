Озвучен тариф на свет в Украине с 1 января 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

В настоящее время в Украине действует тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года. После чего будет либо пересмотрен, либо оставлен на текущем уровне.

Об этом говорится в решении правительства, которым было продолжено действие механизма возложения специальных обязанностей на участников рынка. "В пункте 2 постановления цифры и слова "31 октября 2025" заменить цифрами и словами "30 апреля 2026 г.", – говорится в документе.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал OBOZ.UA, что Украина нуждается в коренной реформе рынка электроэнергии, ведь тот испытывает огромные проблемы. Однако, по его словам, даже в таких условиях нет смысла повышать тарифы – "ни экономического, ни какого-либо другого".

При этом он подчеркнул: для населения действительно должны быть установлены рыночные тарифы. Тем не менее "это не означает роста цен".

"Это означает изменение формата, в принципе, доступа к электричеству. ... Но случится ли это во время войны? Мое ощущение, что нет", – резюмировал эксперт.

При этом он подчеркнул: несмотря на настойчивые советы Украине провести энергетическую реформу со стороны партнеров, в ближайшее время этого не произойдет. По крайней мере, спрогнозировал Харченко, до окончания войны.

"Регуляторно и политически ситуация ужасающая. Стомиллиардные долги на рынке, невыплаты, проблемы с финансами прибавляются к ущербу, который наносят россияне. Но решение этой ситуации требует большой системной реформы рынка электроэнергии, а не повышения тарифов для населения. ... Не понимаю смысла ни поднимать вопрос именно о росте тарифов", – резюмировал Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в январе 2026 года украинцы – клиенты "Нафтогаза" будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026-го.

