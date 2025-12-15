Как могло случиться, что Соединенные Штаты, до сих пор флагман западного мира, теперь оказались чуть ли не в роли союзника террориста номер один, российского диктатора Путина?

Если бы кто-то еще несколько лет назад сказал, что Соединенные Штаты могут стать союзником тоталитарной Российской Федерации, никогда бы в это не поверил. Но сейчас это почти свершившийся факт. Президент США Дональд Трамп все больше показывает, что Москва для него становится геополитическим приоритетом. Хотя члены нерыцарского политического ордена "Трамплиеров" – это далеко не вся Америка, и из этого следует исходить, когда мы рассматриваем дрейф главы Белого дома в сторону российского диктатора Путина.

Но то, что Соединенные Штаты на Генассамблее ООН проголосовали против украинской резолюции "Укрепление международного сотрудничества и координация усилий по изучению, смягчению и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы" вместе с Россией и Беларусью, объяснив это идеологическими противоречиями по формулированию документа, просто шокирует. Ибо значит, что в будущем Вашингтон может и дальше объединяться с Москвой и в других направлениях дипломатической работы.

Отношусь к тому поколению киевлян, которые еще с юности слушали "Радио Свобода", "Голос Америки" и другие западные радиостанции. Мы точно знали, что "Радио Свобода" и "Голос Америки" никогда не распространят недостоверную или не проверенную информацию. А значит, все, что они сообщали и распространяли – было правдой.

Так было и дальше всю мою дальнейшую жизнь. И я никогда не думал, что после прихода Дональда Трампа на президентский пост может наступить такое время, когда Соединенные Штаты, которые для меня и моих сверстников, стали чуть ли не еще одной землей обетованной, вместе с Россией и ее сателлитом Беларусью, будут вместе противодействовать Украине в Организации Объединенных Наций.

Для меня это не только полный нонсенс, просто не укладывающийся в голове, но и полное переворачивание с ног на голову того образа Америки, которая долгие десятилетия была признанным лидером западной демократии. Как могло случиться, что Соединенные Штаты, до сих пор флагман западного мира, теперь оказались чуть ли не в роли союзника террориста номер один, российского диктатора Путина?

Но чуть-чуть отойдя от шока смещения понятий и приоритетов официального Вашингтона, стоит задуматься над тем, как не стать антиамериканцем. Ведь, несмотря ни на что, США и дальше остаются нашим стратегическим союзником, а Дональд Трамп не может быть вечным президентом. Особенно, учитывая его уже очень солидный для любого политика высшего эшелона, возраст.

В таком случае нужно выписать для себя тезисы, которые пошагово способны объяснить объективно складывающуюся ситуацию:

1. Срок правления Дональда Трампа конечный, а исходя из политической ситуации в США, еще вовсе не факт, что он сможет добыть его полностью до конца. Поэтому для украинцев, и всех других европейцев, сейчас важно не делать резких политических движений, и продумывать свои дальнейшие действия на несколько шагов вперед.

2. По всему видно, что на каком-то из этапов этой затяжной геополитической игры с Российской Федерацией удастся доказать президенту Америки, что Путин просто затягивает время. Поэтому любые договоры с ним не имеют никакого смысла, пока не удастся освободить от московской оккупации все украинские земли.

3. Поклонники и электорат Трампа это еще далеко не все Соединенные Штаты. Поэтому нельзя исключать, что в 2026 году республиканцы, если трамписты и дальше будут проводить такую ​​нелепую политику, как это было до сих пор, потеряют свое большинство в Конгрессе и Сенате. А это, в свою очередь, свяжет руки действующему президенту США, и он не сможет больше предпринимать попытки нахрапом нагнуть под себя весь мир.

4. Есть большие шансы, что Дональду Трампу, несмотря на его гиперэгоистические порывы, не удастся справиться с "Deep State". А это будет означать, что до сих пор удачный демократический эксперимент под названием Соединенные Штаты, благодаря сохранению конституционных принципов, не будет отменен. И согласно действующей американской конституции верховенство права не прекратит свое существование, поскольку его не заменит управляющий политический картель – MAGA. Как бы, при сегодняшнем политическом климате, последователи трампизма не любили своего "короля", распространить это обожание на всю Америку им никогда не удастся. Напротив, после провалов и невыполнения озвученных во время предвыборной кампании Трампом обещаний, которые он не способен реализовать, популярность его среди потенциального электората будет резко падать.

5. "Черная дыра" трампизма, несмотря на свою негативную политическую гравитацию, не успеет засосать Конгресс, Сенат и Верховный суд. Американская общественность сможет повлиять на ход политических событий в своей стране. Ведь США слишком велики и разнообразны, чтобы их было так легко подчинить воле особы, постоянно балансирующей на грани дозволенного. Предпринимая попытки изменить принципы и законы, заложенные в основание фундамента американской демократии.

6. То, что Трамп поставил на очень важные должности неподготовленных и некомпетентных, но полностью преданных ему людей, может сыграть с ним злую шутку. Личная преданность никогда не сможет заменить профессионализм. А значит, результат действий его команды можно уже прогнозировать заранее. Хочется только надеяться, что Америка не успеет развалиться до тех пор, пока он уйдет с президентской должности.

7. Антидемократический хаос в США можно прекратить, если американцы поймут, что уже почти год у власти Дональд Трамп кормил их несбыточными обещаниями. Поскольку одними словами войну России в Украине прекратить невозможно. Переломным моментом чего может стать то, что президент США перестанет повторять, что Путин хочет "мира". Поскольку изначально было очевидно, что не для этого диктатор начал свою войну.

8. Трамп не сможет бесконечно позиционировать себя слепым к историческим прецедентам, поэтому реальная помощь Украине могла стать спасительным кругом для его администрации. И он смог бы доказать американцам, что способен выполнить хотя бы часть своих обещаний.

9. Следует ли президенту США, надувая щеки от восторга самим собой, продолжать уничтожение фондового рынка и мировой экономической структуры? Ведь весь мир играл по правилам Америки и доллара США, и именно это сделало Соединенные Штаты мировой сверхдержавой. Может, найдутся в окружении Трампа люди, которые будут способны объяснить ему, если оттолкнуть мировую экономику от США и доллара, то Америка очень быстро потеряет те стратегические преимущества, которые она имела на протяжении веков.

10. Главным проколом президента США на сегодняшний день является, что у него до сих пор нет убедительного плана своей работы. Но хуже всего, что он не в состоянии его разработать. Трамп собрал группу подхалимов, которые, хотя и отражают его нелогические убеждения, но не имеют опыта руководства агентствами, которыми их поставили руководить. И это уже другой вопрос, как Конгресс смог утвердить таких трамповских "руководителей".

11. Президенту США еще предстоит узнать, что если ты самодержец и люди ненавидят тебя, то ты еще можешь царствовать, пока мир тебя боится. Однако если ты автократ, и люди в твоей стране ненавидят тебя, но весь мир уже больше не боится тебя, твое правление подходит к концу.

12. Американцев должна тревожить ситуация, что еще десятки миллионов до сих пор поддерживают такого президента и его катастрофическую политику. Успеют ли они прозреть и перестать поддерживать полное уничтожение того, что делает Америку великой, до того как этот процесс станет необратимым?

13. В 2026 году американцы будут праздновать 250-летие со времени создания Американского государства. Мечтали ли о таких результатах отцы-основатели Соединенных Штатов? Трамп ведь демонтирует основы демократии, а Республиканская партия поддерживает его в этом.

14. Несмотря на болезненное самовеличие, Дональд Трамп не умеет вести переговоры и заключать соглашения. Он только умеет переть напролом, но сейчас это не срабатывает. Он очень переоценивает свой собственный интеллект и недооценивает интеллектуальную силу руководства в странах, на которые направлены его действия. Это плохо для союзников, партнеров и симпатиков Соединенных Штатов.

15. По своему темпераменту и методам реализации полномочий в должности, Трамп непригоден для того, чтобы быть президентом. Он с самого начала руководит Америкой так, как будто его работа – работа ведущего реалити-шоу, который должен постоянно держать аудиторию в курсе текущих дел и не больше. Возможно, поэтому он делает так много необдуманных вещей, которых до него никогда не делал ни один президент США.

16. Он называет Путина своим другом в то время, когда террористическая Россия не только ведет войну в Украине, но и не изменила свою позицию – рассматривать Соединенные Штаты как своего долгосрочного врага. Поэтому российский диктатор, продолжая войну, рассказывает своему вашингтонскому "другу", что это путь к "миру", а тот ему пока почему-то верит.

17. Тот факт, что Трампа до сих пор поддерживают многие люди, свидетельствует о том, что американская политика начинает терять сдерживающие до сих пор противовесы. Он уничтожает имидж Америки по всему миру, на который десятилетиями работали тысячи ведущих американских политиков. Для подтверждения которого погибли сотни тысяч американцев во Вторую мировую войну и в последующих вооруженных конфликтах с врагами демократии. Сейчас все это перечеркивается волей одного человека.

18. Теперь от самих американцев очень многое зависит то, превратится ли Дональд Трамп из потенциального в настоящего диктатора. Политическая группировка MAGA явно подталкивает ее к этому. Демонтировать демократию в Соединенных Штатах при определенных условиях возможно, но это только приведет к расколу в обществе и разделению государства на части. Нужно ли это Америке?

19. 11 месяцев второго президентства Дональда Трампа можно описать как продуцирование беспорядка. Но, может быть, в Белом доме смогут извлечь какие-то уроки из этого всего на будущее?

Из всего следует, что Дональд Трамп до сих пор не готов открыть глаза на сверхсложную ситуацию, сложившуюся вокруг Украины и России, которая не желает отказываться от всех своих претензий на незаконно оккупированные чужие территории. Но злостного геополитического Квазимодо Путина следует остановить в Украине.

Однако попытка 47 президента перевернуть политику и экономику всего мира в пользу узкого круга приближенных к нему толстосумов-богачей, разжигает антиамериканизм, который продлится еще долго после завершения его второй каденции. Дональд Трамп действует хаотично, сам до конца не понимая, чем может окончиться для всего мира этот эксперимент.

Мы все помним фразу одного из самых уважаемых лидеров в мировой истории Уинстона Черчилля: "американцы сделают правильно после того, как они перепробуют все другие варианты". Но в этот раз вред от неадекватного политического поведения Трампа может оказаться чрезвычайно губительным.

Ведь Дональд Трамп начал играть на само существование Украинского государства, перечеркивая этим все предыдущие гарантии, которые давала украинцам Америка.

Кроме того, он может разрушить НАТО, положить конец североамериканским торговым соглашениям, сигнализируя, что предыдущие десятилетия политической определенности и гарантий безопасности закончились. Можно ли ожидать, что любая европейская страна будет воспринимать такого "союзника" серьезно? Ведь союзники так не ведут себя.

Но главное для всех – не отождествлять антитрампизм с антиамериканизмом. Сосредоточив свое внимание на противодействии решениям Дональда Трампа, которые он принимает от имени Соединенных Штатов, которые могут иметь гибельные последствия.

Сейчас Украине и Европе необходим собственный оборонный альянс, ядерные и технологические платформы. Европейский континент должен взять на себя ответственность за свою безопасность. Такова сегодняшняя реальность. А всплеск эмоций и антиамериканизм – это пустая трата времени.

Европа и Украина, как ее неотъемлемая часть, очень многое проиграют, если Америка потеряет свою гегемонию. Поэтому не стоит отождествлять персону Трампа со всеми Соединенными Штатами, ныне борющимися с губительной инфекцией авторитарного трампизма.

И как бы это не выглядело пафосно, но не только Украина нуждается в помощи Америки, но и в США нуждаются в помощи Украины. Ведь когда Дональду Трампу не удастся максимально сблизиться с Москвой за счет сдачи стратегических интересов Украинского государства, то этим будет нанесен решающий удар по его авторитету в среде участников группы MAGA.

Трампу, как бы он ни старался, не удастся притормозить процесс начала распада тоталитарной путинской Российской империи. Но если он и дальше своими действиями будет провоцировать уничтожение Соединенных Штатов, то очень недалеко то время, когда в Конгрессе и Сенате начнут говорить об антиамериканской деятельности самого Дональда Трампа.

А это уже будут куда большие обвинения, чем те, которые когда-то выдвигал кому-то сенатор-республиканец Джозеф Маккарти, возглавляя Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности.