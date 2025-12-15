68 команд, среди которых 21 любительская, стартовали в розыгрыше Кубка Украины сезона-2025/2026.

Сначала прошел квалификационный раунд, в котором сыграли 16 команд региональных ассоциаций, восемь победителей которого шагнули в 1/32 финала. Там к ним присоединились клубы Первой и Второй лиг, Премьер-лиги и представители ассоциаций любительского футбола Украины.

Четыре клуба Премьер лиги, которые являлись участниками еврокубковых турниров – "Динамо", "Шахтер", "Александрия" и "Полесье" – начали кубковый турнир с 1/16 финала. Противостояние соперников состоит из одной игры, в случае ничьей в основное время сразу пробиваются пенальти.

Так решил "слепой" жребий

В 1/8 финала жребий свел "Шахтер" и "Динамо". Напомню, дончане 15 раз выигрывали Кубок Украины, киевляне – 13. 11 раз эти команды оспаривали трофей в финальных матчах. Вот какими были эти финалы.

2002 год. "Шахтер" – "Динамо" – 3:2

2003 год. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1

2005 год. "Динамо" – "Шахтер" – 1:0

2007 год. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1

2008 год. "Шахтер" – "Динамо" – 2:0

2011 год. "Шахтер" – "Динамо" – 3:0

2014 год. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1

2015 год. "Динамо" – "Шахтер" – 0:0 (серия пенальти – 5:4)

2017 год. "Шахтер" – "Динамо" – 1:0.

2018 год. "Шахтер" – "Динамо" – 2:0.

2025 год. "Шахтер" – "Динамо" – 1:1 (серия пенальти – 6:5)

В этих 11 финалах шесть раз побеждал "Шахтер", "Динамо" – пять раз.

Помимо "Шахтера" и "Динамо" также трофеем владели "Черноморец" (дважды), "Ворскла" и "Таврия".

10 городов принимали финальные матчи

Финалы розыгрыша Кубка Украины принимали 10 городов нашей страны.

Киев (НСК "Олимпийский") – 18 раз

Харьков, стадион "Металлист") – 5 раз

Днепр, стадион "Днепр-Арена") – 2 раза

Сумы (стадион "Юбилейный"); Полтава (стадион "Ворскла" им. Алексея Бутовского); Львов (стадион "Арена Львов"); Запорожье (стадион "Славутич-Арена"); Тернополь (Городской стадион им. Романа Шухевича); Ровно (стадион "Авангард"); Житомир (Центральный стадион) – по 1 разу.

В каком городе пройдет финальный матч розыгрыша Кубка Украины-2025/2026, пока неизвестно.

* * *

Матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины-2025/2026 между "Динамо" и "Шахтером" был сыгран на поле столичного стадиона им. Валерия Лобановского. Не будь распоряжения по ограничению зрителей в целях безопасности, эта игра собрала бы полные трибуны — более 16 тысяч зрителей. Но и так был установлен рекорд посещаемости динамовской арены за время полномасштабной войны – около 4,5 тысяч зрителей наблюдали за спором соперников.

Больше регламентом не разрешено

В стартовом составе "Шахтера" вышло шестеро бразильцев, у "Динамо" же – всего один легионер. В первом тайме довольно ощутимое преимущество было на стороне дончан, но уверенно защищал ворота "Динамо" Руслан Нещерет. В итоге команды ушли на перерыв при счете 0:0.

В начале второй половины встречи "Шахтер" открыл счет, но это киевлян не смутило. Они заиграли активно. Равновесие восстановил Андрей Ярмоленко, забивший свой восьмой мяч в розыгрышах Кубка Украины, а победу "Динамо" принес Эдуардо Герреро.

Таким образом "Шахтер" выбывает из борьбы за Кубок Украины, а "Динамо" выходит в четвертьфинал. К слову, этот розыгрыш Кубка принес много неожиданностей. Убедитесь, глянув на перечень восьми команд, которые остались среди претендентов на заветный трофей. На стадии 1/4 финала розыгрыша Кубка борьбу за трофей продолжат три клуба Премьер-лиги – "Динамо", "Металлист 1925", ЛНЗ, четыре команды Первой лиги – "Чернигов", "Буковина" (Черновцы), "Ингулец" (Петрово), "Феникс Мариуполь" и один коллектив Второй лиги – "Локомотив" (Киев). Матчи данной стадии пройдут весной 2026 года.